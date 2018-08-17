AÇSH İl Müdürlüğü Spor Kulübü göz dolduruyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Spor Kulübü Atatürk Yetiştirme Yurdu Sporcusu Abdullah Yer, Ordu’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, spor kulübünün buz hokeyi, futbol, halter, güreş, voleybol ve badminton branşların da bugüne kadar hep başarılı sonuçlara imza atarak, Erzurum’u en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

İlbaş, “ Halter alanında kulübümüz önemli başarılara imza atıyor. Kulübümüz sporcumuz Ordu’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Abdullah Yer ikinciliği, Erhan Kayabaş ise beşinciliği elde etti. Bunun yanında güreş takımımız, Aziziye Belediyesi Çermik Festivaline ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karakucak şenliklerine katıldı. Güreş alanındaki çalışmalarımız yeni olmasına rağmen, festival ve şenliklerde kulübümüz temsil edilmesi bizim için büyük başarı Erzurum’da spora katkı sunmak için yola çıktık. Şu anda 100’e yakın lisanslı futbolcu sayısına sahip bir kulübüz, antrenörlerimiz bu gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onlara spor yaptırıyorlar. Bizim için skorun hiçbir önemi yok. Önemli olan gençlere spor yaptırmak. İstikrarlı çalışma zaten başarıyla sonuçlanır. Spor kulübümüzün futbolda, büyükler kategorisinde ligde yer alması ve 10 takımla ligin oynanmasına katkıda bulunduğu için de gururluyuz. Bu konuda emeği geçen kulüp yönetimimizi ve antrenörümüzü tebrik ediyorum” dedi.

İlbaş, ayrıca Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, çalışmalarına destek veren Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat ise kulübün sportif çalışmalarda önemli başarılarla gündeme geldiğini söyledi.

Birçok spor dalında çalışmalar yaptıklarını belirten Polat, ‘’Çocuklarımızın sportif alanda başarılı çalışmalara imza atması bizleri gururlandırıyor. Çocukların eğitim alanında olduğu gibi sanat ve spor alanlarında başarılı çalışmalar yapması, başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Çocuklarımızı bu konularda yetenekleri alanında yönlendirmeye devam edeceğiz. Kulübümüze destek veren antrenörlerimiz Fırat Bekçi, Savaş Arslan, Ebubekir Şamil Koç, Gökçe Çevik, Recep İtmez, Emin Orhan, Arif Akyüz, Hüseyin Çelik, Ahmet Eren Karabacak ve Oğuz Koylu’ya, spor kulübü yönetim kurulu üyelerimize ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Spor kulübünün personele yönelik çalışmaları olduğunu da belirten Polat, personel arası futbol ve masa tenisi müsabakaları düzenlendiklerini bu konularda da önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.