AÇSH İl Müdürlüğü’nden Malazgirt çıkarması

yıldönümü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar ve kurum yöneticilerinden oluşan 50 kişilik ekip Muş Malazgirt’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklere katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, etkinliklerde Erzurum’u 50 kişilik ekiple temsil ettiklerini ifade etti.

Çocuklara tarih bilinci kazandırılmasının önemine değinen İlbaş, “Anadolu tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması Pasinler Savaşı ile başlamıştır. Dr. Güray Alpar, Erzurum Valiliğinin ve Atatürk Üniversitesinin desteği ile kaleme aldığı Pasinler Zaferi kitabında Pasinler savaşının Türklerle Büyük Selçuklu Devleti Bizans’ın yaptığı ilk savaş olduğu belirtilmiştir. Kitapta Pasinler Zaferinden sonra Türklerin Anadolu’nun içlerine kadar ilerlediği, Zaferin kazanılmasıyla Anadolu’ya Türk akınları hızlandığı, Malazgirt savaşı öncesi önemli bir adım gerçekleştiği anlatılmıştır. Malazgirt Zaferi sadece Türk Milleti’nin tarihini değil, tüm dünya tarihinin yönünü değiştiren büyük bir zaferdir. Millet olarak, tarih boyunca Tibet çöllerinden, karakurum yaylalarından, Sibirya steplerinden hep batıya göçmeyi ilke edinmişiz. Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinden akın akın batıya göçen Türk Milleti önüne çıkan birçok engeli, tuzağı ve pusuyu aşmıştır. En sonunda da 26 Ağustos 1071 tarihinde, Sultan Alparslan öncülüğünde, Malazgirt Savaşını kazanarak, Anadolu’ya girerek, batı hedefimizin ilk adımını atmışız. Zaferin ilk gününde bu güne kadar, Anadolu topraklarında sayısız devlet kurmuş ve bölgeye hâkim bir devlet haline gelmişiz. Ne mutlu ki, atalarımız bizlere tüm Dünya’nın imrendiği toprakları miras bırakmıştır. Yurdumuza, topraklarımıza 1071’den bu güne kadar göz dikenlere bizlerde atalarımızdan aldığımız feyiz ve şuur ile gerekli varlığımızla övünüyoruz. Miryokefalon Savaşıda bu anlamda önemli bir yere sahiptir, Miryokefalon Savaşı 17 Eylül 1176 da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, Denizli Düzbel mevki civarında gerçekleşmiş, Anadolu Selçuklu Devletinin kazandığı bu savaşla Türklerin Anadolu’daki hâkimiyetleri kesinleşmiştir. Çocuklarımıza bu ruhu aşılamak için etkinliklere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve Erzurum Valiliğimizin talebi ve destekleriyle katılma imkanı bulduk. Etkinliğimizin çocuklarımızın tarih bilincine çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz” dedi.