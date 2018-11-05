Adaçayı cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor

Ata Nejat Ertek, adaçayının cilt yaşlanmasını yavaşlattığını söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, “Çağımızda artık güzellik ve genç görünüm çok değerli Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz” dedi.

Su içmenin her mevsim cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Ertek, “Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur. Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz. Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmak herkesin yaptığı bir harekettir. Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız” diye konuştu.

Adaçayının cilt sağlığı ve güzelliğinde etkin bir role sahip olduğunu kaydeden Ertek, “Cildi enfeksiyonlara karşı korur. Menopoz döneminde cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Aşırıya kaçmadan ve çok kaynatmadan tüketmeniz de fayda vardır. C vitamini içeren Kuşburnu çayı da cilt sağlığı ve güzelliği için tüketilebilir. Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir. Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır” açıklamalarında bulundu.