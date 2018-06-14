Adem Yurdigül’den bayram mesajı

Yurdigül mesajında şunları kaydetti; “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının ardından yeni bir bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu bayram; dargınların barıştığı, hasretlerin giderildiği, büyüklerin gönlülerinin alınıp, küçüklerin sevindiği güzel bir bayram olur. Bu bayram bizler için aynı zamanda biraz buruk ve hüzünlü bir bayram olacak, vatanımızın bekası için bu mübarek ay içerisinde Afrin operasyonunda, Kuzey Irak sınırında şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum ki bu güzel ayın ardından sıkıntılar yaşayan, emperyalist güçlerin zulmüne uğrayan İslam coğrafyası içinde bir milat olacak, inşallah huzur, barış ve saadet ikliminin hakim olduğu bir coğrafya olacaktır. Bu duygu ve düşünceler vesilesiyle tüm vatandaşlarımın ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, inanan yüreklere saadet ve selametler getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”