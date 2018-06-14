Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 14:37

Adem Yurdigül’den bayram mesajı

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yurdigül, Ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Adem Yurdigül’den bayram mesajı

14 Haziran 2018 14:37


Yurdigül mesajında şunları kaydetti; “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının ardından yeni bir bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu bayram; dargınların barıştığı, hasretlerin giderildiği, büyüklerin gönlülerinin alınıp, küçüklerin sevindiği güzel bir bayram olur. Bu bayram bizler için aynı zamanda biraz buruk ve hüzünlü bir bayram olacak, vatanımızın bekası için bu mübarek ay içerisinde Afrin operasyonunda, Kuzey Irak sınırında şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum ki bu güzel ayın ardından sıkıntılar yaşayan, emperyalist güçlerin zulmüne uğrayan İslam coğrafyası içinde bir milat olacak, inşallah huzur, barış ve saadet ikliminin hakim olduğu bir coğrafya olacaktır. Bu duygu ve düşünceler vesilesiyle tüm vatandaşlarımın ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, inanan yüreklere saadet ve selametler getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç