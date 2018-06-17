Adem Yurdigül’den hastalara bayram ziyareti

Hastalara acil şifalar dileyen Yurdigül tüm hastalarla ve hasta yakınlarıyla bayramlaşarak hasbihal etti. Hastalara moral veren MHP MYK üyesi Adem Yurdigül daha sonra hastane personelinide ihmal etmeyerek onlarlada bayramlaştı ve sohbet etti.

HASTA YAKINLARINDAN YURDİGÜL’E TEŞEKKÜR

Ramazan Bayramının 2. Gününü hastane ziyaretiyle geçiren Yurdigül’e hasta yakınları yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür ettiler. Böylesine özel günlerde hastaların ve yaşıların ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Yurdigül ‘’ Bayramlar her zaman herkes için mutlu ve huzurlu geçmiyor. Hastanelerde şifa bekleyen hastalar ve hasta yakınlarının morale ihtiyacı olduğunu düşünüp ziyaret ettik ve bayramlaştık’’ dedi.