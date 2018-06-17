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17 Haziran 2018 13:00

Adem Yurdigül’den hastalara bayram ziyareti

MHP Erzurum Milletvekili adayı Adem Yurdigül Ramazan Bayramı dolayısıyla Palandöken Devlet Hastanesinde yatan hastaları, hasta yakınlarını ve hastane personelini ziyaret etti.

Adem Yurdigül’den hastalara bayram ziyareti

17 Haziran 2018 13:00


Hastalara acil şifalar dileyen Yurdigül tüm hastalarla ve hasta yakınlarıyla bayramlaşarak hasbihal etti. Hastalara moral veren MHP MYK üyesi Adem Yurdigül daha sonra hastane personelinide ihmal etmeyerek onlarlada bayramlaştı ve sohbet etti.


HASTA YAKINLARINDAN YURDİGÜL’E TEŞEKKÜR


Ramazan Bayramının 2. Gününü hastane ziyaretiyle geçiren Yurdigül’e hasta yakınları yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür ettiler. Böylesine özel günlerde hastaların ve yaşıların ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Yurdigül ‘’ Bayramlar her zaman herkes için mutlu ve huzurlu geçmiyor. Hastanelerde şifa bekleyen hastalar ve hasta yakınlarının morale ihtiyacı olduğunu düşünüp ziyaret ettik ve bayramlaştık’’ dedi.




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