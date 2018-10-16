AFAD Erzurum'da (KBRN) Farkındalık Eğitimi

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'nce, KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer) Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında görevli personeller için “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi“ verildi.

Ülkemizi etkileyebilecek olan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) gibi tehlikelere karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum'da bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Erzurum Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı Baş Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 9.Kolordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı kurumlarında KBRN Hizmet Grubunda yer alan personellere “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi” gerçekleştirildi.

KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında destek çözüm ortaklarına verilen “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi” ne katılan personellere eğitim öncesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ile ilgili bir sınav yapıldı..

Uzmanlar tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin anlatıldığı eğitimde, geçmişten günümüze kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahların kullanımı, KBRN alanında kullanılan maddelerin çeşitleri ve bu maddelerin kasten veya kazaen kullanılmaları durumunda ortaya çıkabilecek belirtileri ve alınması gereken tedbirler ile ayrıca kamu kurum ve kuruluşların şüpheli postalar hakkında farkındalıklarının artırılması amacıyla şüpheli postalarda dikkat çeken özellikleri anlatıldı.

Katılımın yüksek olduğu eğitim sonunda katılımcılara eğitim öncesinde yapılan sınav tekrar uygulandı. Değerlendirilen testler katılımcılara dağıtılarak eğitim öncesi ve sonrasındaki kazanımların değerlendirilmesi sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karsli AFAD Başkanlığınca, KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı çerçevesinde başlatılan, farkındalık eğitimlerinin birlik müdürlüklerinin desteği ile tüm illerde yapıldığını kaydetti. Karsli “AFAD Erzurum olarak uzmanlarımız tarafından sorumluluk alanımızda bulunan Ardahan, Gümüşhane, Rize ve Iğdır illerinde de “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi” verilecek. Verilecek eğitimin amacı plan kapsamında destek çözüm ortaklarının kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı farkındalıklarını artırmak” diye konuştu.