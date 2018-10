AFAD'dan Erzurum İtfaiye'ye kutlama ziyareti

Ziyarete AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karsli, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andinç ile AFAD personeli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Alparslan Gülakar ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü İskender Özdemir ve itfaiyeciler tarafından karşılanan AFAD Erzurum yönetici ve personelleri karşılıklı iyi dilek temennilerinde bulunarak sohbet ettiler.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç aynı sahada benzer birçok kurtarma olayında beraber görev icra ettikleri itfaiyeci arkadaşlarının karşı karşıya oldukları zorlukları en iyi kendilerinin anladığını ifade ederek, ”Arkadaşlarımızla birlikte beraber kader birliği yaptığımız itfaiyeci arkadaşlarımızın bu günlerini kutlamak istedik. Biz AFAD olarak kendilerine eğitim başta olmak üzere her türlü konuda her yardımı yapmaya hazırız. Ülkemizin her yerinde görev yapan itfaiyeci arkadaşlarımızın haftalarını kutluyorum” dedi.

Kardeş kurumları olan her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutladığını ifade eden AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karsli'da ,” şehit itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet, ülkemizin her yerinde her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize ve gazilerimize de sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.