Afrika’ya açılan kapı Mali

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, 24 metrekare olan stantta bölge illerini ve bu illerde de üretilen ürünlerin tanıtımı yapıp ihracatını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bölge işletmelerinin tanıtım katalogları ve ürün numunelerini sergileyip, fuar ziyaretçisi firmalara dağıttı.

Ayrıca Erzurum Belediyesinin bakırcılık ve dericilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri tarafından üretilen bakır işlemeli ürünler ve deriden mamül yapılan kemer, cüzdan, çanta vb. eşyalarının sergilenmesinin yanında, Erzurum başta olmak üzere bölge illerine özgü yöresel ürünlerin (oltu taşı tesbih, takı, kadayıf dolması, köme vb.) teşhiri ve tanıtımı yapıldı.

Malili küçük bir çocuğun geleneksel Erzurum dadaş kıyafeti ile ziyaretçileri karşılandığı DAİB stantı fuar alanında en yoğun ilgi gören stant oldu.

9 bin metrekarelik alanda 15 ülkeden 400 firma ve yaklaşık 15 bin ziyaretçi katılımı ile gerçekleşen fuar, başta tarım ürünleri işleme sanayi, pamuk işleme, su ürünleri işleme, inşaat malzemeleri, her türlü gıda, tekstil ürünleri, madencilik, sağlık, lojistik, altyapı, enerji olmak üzere bir çok sektörde yatırım ve iş imkanı sundu.

Diğer taraftan, söz konusu fuar katılımı, salt ticari bir organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı büyük fırsat oldu, Mali’nin Türkiye’ye ve Türk Malına karşı olan pozitif bakış açısı ise gelecekte ikili ilişkiler ve iş birliği hususunda umut vadetti.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuarın onur konuğu olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fuarın Mali’nin kalkınmasına katkı sağlayacağını, Türkiye ve Mali arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Afrika stratejisini değinen Bakan Tüfenkci, Afrika kıtasında yaşayan halkların refahını yükselmesi ve yaşsam şartlarının iyileşmesi için Türkiye’nin adımlar attığını vurgulayarak, ‘’Gerek Mali gerekse Afrika’da yer alan Mali’ye komşu ülkelere gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle gelişmekte olan ekonomik ilişkilerimiz inşallah daha da artacak.’’ dedi.

2017’de Mali ihracatımız 52,2 milyon dolar, ithalatımız 29.9 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye Mali arasında ticari ilişkilere de değinen Bakan Tüfenkci, 2003 ve 2017 yılları arasında yapılan ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ‘’Türkiye ve Mali arasında ticaret hacmi, 2003 yılında 5 milyon dolar civarında iken, 2017 yılında 82,2 milyon dolara yükseldi. 2017 yılı sonu itibari ile ihracatımız 52,2 milyon dolar, ithalatımız ise 29,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasında ihracat ve ithalatın giderek daha dengeli bir şekilde gitmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500 milyon dolara çıkarılmasını hedeflemişlerdi. Fuarın ve Türkiye- Mali İş konseyi’nin iki ülke arasında yoğun çalışmalarda bulunma ve işbirliğini geliştirme adına vesile olmasını diliyorum.’’ dedi.