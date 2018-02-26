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26 Şubat 2018 09:17

AGD’den ‘Şehadet Gecesi’ programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi Üniversite Komisyonu’nun organize ettiği “Şehitler Gecesi” programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yapıldı.

AGD’den ‘Şehadet Gecesi’ programı

26 Şubat 2018 09:17


Açılış; İstiklal Marşı ardından Kur’an tilaveti ile yapıldı. Selamlama konuşmasını yapan Şube Başkanı Celal Alğan katılımcılara ve programa büyük emek veren üniversite komisyonundaki gençlere teşekkür etti. Daha sonra program, hatip olarak katılan eğitimci Ümit Baz ile devam etti. Katılımcıların büyük İlgi ile dinlediği, konuşmalarını gerçekleştiren Eğitimci Ümit Baz: “Şubat, şehadet ayıdır. Şehit gibi yaşamadan şehit olunmaz, şehitlerin mücadelelerinin örnek alınması gerekir. Onlar, Rab’lerinin rızasını kazanabilmek için her türlü dünyalığı terketti. Hakkı hakim kılmak için var güçleri ile çalışıp şehadet şerbetini içtiler.” dedi.


Konuşmasında Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yanı sıra Hasan el-Benna, Şeyh Ahmet Yasin, Cevher Dudayev, Adnan Demirtürk, Aliya İzzet Begoviç, Malcolm X, Metin Yüksel, Furkan Doğan ve birçok şehidin hayatından kesitler sundu.


Program sinevizyon gösterisi, İlahi, ezgi, Şiir dinletisi ve gençlerin Şehit canlandırmaları devam etti. Program şehitler için yapılan dua ile sona erdi.




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