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16 Haziran 2018 13:05

Ağır yaralı Yüzbaşı bayram günü şehit oldu

Erzurumlu Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi, yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ağır yaralı Yüzbaşı bayram günü şehit oldu

16 Haziran 2018 13:05


Edinilen bilgiye göre, 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren Şırnak merkez bestler Dereler bölgesinde icra edilen Operasyon kapsamında 11 Haziran 2018 günü saat: 07.40 sıralarında BTO mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) yaralanarak Şırnak devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından ileri tetkik ve Tedavi için Ankara Gülhane eğitim ve araştırma hastanesi ne Ambulans uçak ile sevk edilen Yüzbaşı Çelebi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde şehit oldu.


Bekar olan şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesinin bugün Ankara’dan askeri uçak ile Erzurum’a getirileceği ve yarın Narmanlı cami’inde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği’ne defnedileceği açıklandı.


Öte yandan, şehidin Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki baba ocağında dev Türk bayrağı asıldı. Büyükşehir Belediyesi’nce evin önünde taziye çadırı kuruldu.




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