Ağız kokusu problemine dikkat

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Ağız kokusu ağızdaki hoş olmayan kokudur. Tedavi ihtiyacı olan ve olmayan olmak üzere iki tip ağız kokusu vardır. Ağız kokusu, bireyin sabah kalktığında sindirim sisteminde biriken veya dilde yerleşmiş bakterilerin ürettikleri gazlar sebebi ile olabilir. Soğan, sarımsak gibi besinler, alkol ve sigara tüketilmesi de nefesin kötü kokmasına sebep olur. Bu durumların tedaviye gereksinimi yoktur. Bunların dışında akciğer ve sinüs enfeksiyonları, şeker hastalığı (aseton kokusu), böbrek yetmezliği (balık kokusu), karaciğer yetmezliği ve ağız enfeksiyonları gibi durumlar da ağız kokusuna neden olur ve müdahale edilmelidir” dedi.

Ağız bakımının yeterli olmadığı durumlarda ortaya çıkan ağız enfeksiyonlarının diş çürümesi ve dişeti iltihabı şeklinde görüldüğünü ifade eden Diş Hekimi Kazak, “Diş çürümesi kendisi bir koku kaynağı olmakla birlikte, çürüme ile oluşan boşlukta yemek birikmesi de kokuya sebep olur. Bu çürüklerin temizlenip uygun tedavisinin yapılması gerekir. Dişeti iltihabı da aynı şekilde ağız kokusu kaynağıdır. Ayrıca iltihabın sebep olduğu dişeti kanamaları özellikle sabahları ağız kokusuna sebep olur. Dişeti iltihabının ilerlemesi dişeti çekilmesine ve dişlerin arasındaki boşlukların artmasına neden olur. Bu durum hem temizliğin zorlaşması hem de oluşabilecek kokunun artması ile sonuçlanır. Tedavi olarak diş yüzeyi temizliği ve gerekli ise daha ileri tedaviler yapılmalıdır. Tüm ağız içi kaynaklı kokuların engellenmesi için ağız bakımının tam ve doğru olarak yapılması gereklidir” diye konuştu.

Sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan hemen önce olmak üzere ikişer dakika süre ile günde en az iki kere fırçalamansı gerektiğini kaydeden Kazak, “Yine akşam yatmadan hemen önce diş ipi ve diş arası fırçası ile ara yüzeylerin temizliği yapılmalıdır. Sadece diş fırçalama, diş fırçasının kıllarının ara yüzeylere girememesi nedeni ile yeterli değildir. Diş ipi, dişlerin arasında mesafe olmadığı yerlerde (genellikle ön dişlerde), diş arası fırçası da diş ipinin yetersiz olduğu dişlerin yüzeylerinin içbükey olduğu yerlerde (genellikle arka dişlerde) kullanılmalıdır. Ağız bakımının tam olarak yapılması, dişeti iltihabı ve çürük olmadığı durumda ağız kokusu ise diğer olası sebepler için tetkikler yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.