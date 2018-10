Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ağızda oluşan kötü kokuya dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, “Konuşurken ağzını kapatma ihtiyacı hissetmek, insanlarla çok yakın mesafede bulunmamak için büyük bir çaba göstermek ve sürekli tetikte olmak Bu gibi durumları yaşıyorsanız muhtemelen ağız kokusu problemi yaşıyor olabilirsiniz. Modern zamanların en önemli sorunu haline gelen ağız kokusu toplumumuzun yaklaşık yüzde 25'inin mustarip olduğu bir durum” dedi.

Birçok farklı etmenin ortaya çıkardığı ağız kokusu probleminin tedavi edilebilir bir sorun olduğunu ifade eden Dr. Kışlaoğlu, “Genellikle ağız bakımının özenli yapılmamasından doğan bakteriler sonucu oluşan bir problem olan ağız kokusunu 2 ayrı gruba ayırmak mümkündür. Yemeklerden sonra veya uyandığımızda ağızda oluşan ağız kokusu fizyolojik ağız kokusu olarak tanımlanır. Bir hastalık belirtisi olarak yorumlanmayan fizyolojik ağız kokusu normal bir durumdur. Bunun dışında meydana gelen ağız kokusu genellikle bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir ve patolojik ağız kokusu olarak tanımlanır. Dolayısıyla sorunu göz ardı etmemek ve devam etmesi halinde bir diş hekimine kontrole gitmek önemlidir. Ağız kokusunun nedeni yemekler de olabilir” diye konuştu.

“Ağız kokusunun arkasında stres olabilir”

Modern ve keşmekeşi bol bir hayatın tam da ortasında yaşandığını belirten Dr. Kışlaoğlu, “Her an hareketli ve her an stres dolu. Kimimiz stres kontrolünü yapabiliyorken kimimiz stresle baş edemiyor. Kontrol edilemeyen stres ise birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Ağız kokusunda olduğu gibi. Stres anında ağız içinde bulunan tükürük miktarı azalmaya ve ağız kurumaya başlar. Bu durum ise ağız kokusuna sebebiyet verir. Bunun dışında bir de hayali halitosis vardır. Kişi sürekli ağızının koktuğu düşünür. Bu kişiler ağız kokularını yalnızca kendileri alır ve rahatsızlık duyarlar. Buna bağlı olarak da iş ve sosyal hayatında insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Bu durum uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir” ifadelerini kullandı.

“Ağız kokusu sosyal ilişkilere olumsuz yansıyor”

Yeni nesil sosyal fobi olarak yorumlanan ağız kokusunun kimileri için basit problem gibi gözükse de uzun vadede hem başka hastalıklara yol açabildiğini hem de psikolojik etkileriyle hayatı etkileyebildiğini ifade eden Dr. Kışlaoğlu, “Her ikisi içinde yapılacak en etkili önlem tedavi olmak ve düzenli ağız temizliğini bir rutin haline getirmektir. Önlem alınmayan ve ihmal edilen ağız kokusu problemi sadece sağlığınızı etkiler sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Çünkü kötü bir ağız kokusu sosyal ilişkilerinizden ikili ilişkilerinize kadar geniş bir çerçevede olumsuz sonuçlar doğuruyor. Şöyle ki, koku imzanız gibidir. Güzel bir koku insanlar üzerinde olumlu bir etki oluştururken, ağızdan gelen kötü bir kokunun yaratacağı etkiyi düşünmek bile yeterince korkutucu. Ağız kokusu evlilikleri bile etkiliyor. Ağız kokusu probleminin eşlerin dile getirdikleri başlıca şikayetlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Evet, çiftler arasında büyük bir problem olan ağız kokusu ilişkileri bozarak boşanma sebebi bile olabiliyor. Hem eşler arasındaki ilişkileri, hem de iş ortamında insanların yakın çalışmasını engellemesi sebebiyle sosyal ve iş başarısını da etkiliyor. Öncelikle uzman bir diş hekimine gitmeli ve tam bir ağız muayenesi yaptırmalı. İleri diş eti hastalıkları ve diş çürükleri tedavi edilmelidir. Ağız enfeksiyonları yok edilmeli gömük, sorunlu dişler çekilmelidir. Sonrasında ise daha özenli bir ağız ve diş temizliği rutini benimsenmelidir” açıklamalarında bulundu.