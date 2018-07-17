Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:09

Ağrı’da 15 Temmuz Milli Birlik günü sergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 2.

Ağrı’da 15 Temmuz Milli Birlik günü sergisi

17 Temmuz 2018 11:09

yıldönümünde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik” konulu sergi düzenlendi.


Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü hocalarından Öğretim Görevlisi Suna Topçulu tarafından düzenlenen serginin açılışını Ağrı Valisi Süleyman Elban, İ.Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. MKNZ. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Basri Alagöz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve çok sayıda vatandaş birlikte gerçekleştirdi.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları sergisinde, Halı Kilim, Karakalem, Ebru üzerine Çini Çalışması, Ahşap Yakma, Kumaş Tasarımı ve Filografi dallarından yirmiye yakın eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi ile ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Topçulu, “Üniversitemizde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu sergide bu etkinliklerden sadece bir tanesidir. Amacımız ülkemizde demokrasiye ve insan hayatına kasteden bu hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına sanatsal bir takım etkinliklerle hafızaları taze tutmaktır. Sergimizi onurlandıran başta bütün Ağrı protokolü olmak üzere, Üniversite yönetimimize ve Ağrı halkına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç