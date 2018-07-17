Ağrı’da 15 Temmuz Milli Birlik günü sergisi

yıldönümünde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik” konulu sergi düzenlendi.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü hocalarından Öğretim Görevlisi Suna Topçulu tarafından düzenlenen serginin açılışını Ağrı Valisi Süleyman Elban, İ.Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. MKNZ. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Basri Alagöz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve çok sayıda vatandaş birlikte gerçekleştirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları sergisinde, Halı Kilim, Karakalem, Ebru üzerine Çini Çalışması, Ahşap Yakma, Kumaş Tasarımı ve Filografi dallarından yirmiye yakın eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi ile ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Topçulu, “Üniversitemizde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu sergide bu etkinliklerden sadece bir tanesidir. Amacımız ülkemizde demokrasiye ve insan hayatına kasteden bu hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına sanatsal bir takım etkinliklerle hafızaları taze tutmaktır. Sergimizi onurlandıran başta bütün Ağrı protokolü olmak üzere, Üniversite yönetimimize ve Ağrı halkına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.