Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Örnek, Erzurum’da

Muhammet Örnek, çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzurum’a geldi.

Örnek, İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ASP İl Müdürü Cemil İlbaş ve İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, Harun Akpınar, İsmet Erdal, Zalkif Binici ve Şube müdürü Cevat Çimen ile toplantı düzenleyerek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurum çalışanları ile bir süre sohbet eden Örnek, Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP) elemanlarının saha çalışmalarını yoğunlaşarak, vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ulaşmalarını sağlayacağını ifade etti.

Örnek, bakanlığın önemli çalışma alanları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir. ASDEP personeli saha çalışmalarına yoğunlaşacak ve çalışanlara performans sistemi getirilecek”

Daha sonra şehit ailesi ziyareti gerçekleştiren Genel Müdür Örnek, ASP İl Müdürü Cemil İlbaş ile Kavak Mahallesinde bulunan Kaptan ailesine konuk oldu. Şehit annesi Rabia Kaptan ve Şehit babası Necati kaptan ile bir süre sohbet eden Örnek, aileyle yakından ilgilendi. Örnek, şehit ailelerinin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade etti.

Vatanı için canını veren kahraman şehitlerin asla unutulmayacağını belirten Örnek, “Devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Onların her türlü sorun ve sıkıntısının giderilmesi konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Vatanımızın korunmasında canının feda eden şehitlerimizin ailelerini asla yalnız bırakmayacağız. Şehitlik şerbeti içen kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Onların sorunlarını çözmek ve yanlarında olmak bizim için en ulvi görevler arasında yer alıyor” dedi.

Şahit annesi Rabia Kaptan ve Şehit babası Necati Kaptan ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Örnek’e teşekkür etti.

Şehit ailelerinin yalnız olmadığını belirten şehit babası Necati Kaptan, “Allah devletimize zeval vermesin. Şehit ailelerine önemli hizmetler veriliyor” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Örnek, şehit ailesine çeşitli hediyeler taktim etti. Daha sonra Çat yolu üzerinde faaliyetlerine yeni başlayan Nene Hatun Sevgi Evleri Sitesini ziyaret eden Örnek’e ASP İl Müdürü İlbaş, Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Akif Güler de eşlik etti. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Müdürü Nihat Polat’tan kuruluş çalışmaları hakkında bilgi alan Örnek ve beraberindekiler, burada barınan çocuklarla yakından ilgilendiler. Çocuklarla bir süre sohbet eden Örnek ve beraberindekiler, çocuk evleri sitelerinin ev ortamını aratmadığını ifade ettiler. Örnek, bakanlığın yurt modelinde ev modeline geçtiğini belirterek, devlet korumasındaki çocuklar her türlü imkânın verildiğinin söyledi.