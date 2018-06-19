Ak Aziziye gençleri yağmur çamur dinlemiyor

Gece geç saatlere kadar yaptıkları organizasyonlarla göz dolduran AK Aziziye Gençleri sandık bazlı çalışmalardan uzun soluklu sohbetlere varıncaya kadar birçok alanda varlık gösteriyorlar. Aziziye’nin şu ana kadar Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde 8 binin üzerinde haneye giderek çalışma yapan Gençlik kolları üçerli gruplar halinde yağmur çamur dinlemiyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen gruplar halinde çalışmalarını sürdüren Gençlik kolları son olarak Ilıca mahallesinde de aynı çalışmalarını devam ettirmeyi hedefliyorlar.

İLK OY KULLANACAKLARLA UZUN SOLUKLU SOHBETLER

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçme ve seçilme yaşını 18’e indirmesi sonrasında bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlere seçim çalışmaları ve partinin seçim çalışmaları anlatıldı. Uzun soluklu sohbetlerde gençlerin oy heyecanı paylaşılıyor. AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Yağma, bu çalışmalarını seçim arifesine kadar devam ettireceklerini söyleyerek gençlerin siyasete kazandırılmasının önemine değindi. Gençlerin siyasette var olmalarının devlet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacağına vurgu yapan Başkan Yağma, “AK Parti 16 yıldan bu yana yaptığı hizmetlerde insan odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Seçme ve seçilme yaşının 18’e indirilmesi sonrasında 27. Dönemde büyük değişimlerin olacağını hepimiz göreceğiz” şeklinde konuştu.

GENÇ KÜRSÜ PROGRAMLARINDA SİYASET DENEYİMLERİ ANLATILIYOR

Aziziye Gençlik Kollarının çalışmaları bunlarla da kalmıyor. Daha önceden kararlaştırılmış organize edilmiş kahvehanelerde gençler bir araya getirilerek siyasi deneyimi olan başkanlar ve siyasi deneyimi olanlar tarafından gençlerle sohbetler edilip deneyimler paylaşıldı. Geçtiğimiz Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrası kurulan çadırda gençlere çay ikramında bulunulup ‘Çaylar Bizden sohbet sizden’ davetiyle gençlere ve ilk oy kullanacaklara siyasetin gereklilikleri anlatıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Milletvekili adayı Zafer Tarıkdaroğlu’nun da katıldığı Genç Kürsü programına yoğun katılımların olduğu görüldü. Gençlik Kolları ramazan akşamlarını fırsat bilerek iftar ve sahur organizasyonlarında da varlık gösterdi. İlçe genelinde öğrenci evlerinin de fazla olması hasebiyle daha önceden belirlenen öğrenci evlerine çat kapı iftar ve sahur davetlerine de katılarak, Bu davetlerde öğrencilerle istişare eden gençlik kolları bu tür organizasyonlarla istişare kültürünün önem kazandığına dikkat çektiler.