Ak gençlere ak sunum

Türkiye'nin en genç belediye başkanlığı görevini elinde bulunduran Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek 4,5 yılda yaptığı hizmetlerin sunumunu yaparak gençlerle istişare etti.

Genlik Kolları İlçe Başkanı Haluk Ziya Yağma tarafından ilçe binasında karşılanan Başkan Orhan, yönetim kurulu üyeleri ile sohbet havasında geçen toplantıda gençleri dinledi. Gençlik Kolları İlçe Başkanı Haluk Ziya Yağma, Başkan Orhan'ın gençlere verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Başkan Orhan'ın kapısını çalan tüm gençlerin taleplerinin olumlu yanıt bulduğuna dikkat çeken Yağma, “Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan ve gençlerin sorunlarına ve beklentilerine vakıf kıymetli başkanımızın katkılarından dolayı tüm yönetim kurulu üyelerim adına teşekkürü borç biliyorum. Bundan sonraki dönemde de katkılarının süreceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin hizmette mutlaka gençleri dikkate alması gerektiğini söyleyen Başkan Orhan, yapılan yatırımlarda gençlerin fikirlerini de esas aldıklarını vurguladı. Yakın zamanda açılışı yapılması planlanan Millet Kıraathanesi ve Engelsiz Yaşam Merkezinde gençlerin aktif olacak bu yerleri değerlendirmesinin önemine değinen Başkan Orhan, “Belediye hizmetlerinde gençlerimizin sosyal aktivitelerden faydalanması hususunu dikkate alıp onlar içinde sosyal mekânlar açmayı amaçladık. İlçemiz sınırları içinde bulunun açılışı beklenen Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezimiz ile çoğunluğu öğrenci olan gençlerimizin beklentilerine cevap vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.

İnşaatı tamamlanan Aziziye Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gençlik Merkezinin arsa tahsisinde öncü olduklarını hatırlatarak bu yerin açılışı ile birlikte gençlerin favori mekânı olacağını anlattı. Gençlik merkezinin ileriki dönemde çevresinde aynı anda erkek ve bayanların istifadesine sunulacak ayrı ayrı iki olimpik yüzme havuzunun yapımı içinde start vereceklerini söyleyen Orhan, “Gençlerimizden gelen tüm talepleri değerlendiriyoruz. Aziziye genç nüfusun ağırlıkta olduğu bir ilçe. Türkiye'nin en hızlı nüfusu artan ilçelerinin de başında geliyor. Dolayısıyla belediye yatırımlarında genç nüfusu görmezden gelmemiz düşünülemez” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu koordinasyonunda 2014-2020 yıllarında yürütülen Erasmus+ Programı'na Gönüllü Kuruluşları alanında akredite olan Aziziye Belediyesi çok yakında gençlerin uluslararası etkinlikler aracılığıyla yurt dışına gidip sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlaması için projeler üreteceğini söyleyen Başkan Orhan, “Akreditasyon belgemizi aldık. Bu alanda gençlerimize rehberlik edecek bir uzman görevlendirdik. Sadece Erzurum'da değil Doğu Anadolu Bölgesinde akredite kurum ihtiyacını gördük. Aziziye ve Erzurum için özverili çalışmalarımız sayesinde belgemizi aldık. Yakın zamanda Portekiz'e ilk kafilemizi uğurluyoruz” dedi.