Ak Gençlik, Erzurumlu gençleri şölende buluşturdu

20 STK'nın stant kurduğu ve bir çok etkinliğin sergilendiği şölene ilgi yoğun oldu. Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez, “Bir sonraki şölenimizde Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyoruz” dedi.

Erzurum AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Gençlik Şöleni hafta sonu muhteşem etkinliklere imza attı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar alanında Cumartesi günü başlayan şölenin açılışına, Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak ve çok sayıda davetli katıldı. İki gün boyunca süren etkinliklerde kentte görev yapan Genç Sivil Toplum Kuruluşları kurdukları stantlarla yaptığı çalışmaları anlatma fırsatı buldu. Yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşunun katıldığı şölende geleneksel Türk oyunları da sergilendi. Topaç, cüz, mangala gibi bir çok oyununda sergilendiği şölende ebru sanatına da ilgi yoğun oldu. Şiir, kompozisyon ve fotoğraf yarışmalarında ilginin yoğun olduğu şölende gençler arasında futbol ve basketbol turnuvaları da düzenlendi. Şölen etkinlikleri kapsamında Milletvekili Selami Altunok, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal ve Kişisel Gelişim Uzmanı Abdulkadir Ergün gençlerle söyleşi yaparak bir araya geldi.

Erzurum'da ilki düzenlenen şölen ile alakalı açıklamalarda bulunan Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez, “Gençlik Kolları olarak şehrimizde yaşayan gençlerimiz ile temas halinde olmayı onların dertleriyle dertlenmeyi onlarla eğlenip onlarla öğrenmeyi şiar edinen bir zihniyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimiz için hazırladığımız iki günlük şölende hem sportif faaliyetlerle kardeşlik ruhunu, eski Türk oyunlarıyla atinin ruhunu, fotoğraf ve edebiyat yarışmalarımızda da sanatın ruhunu dolu dolu yaşadık. Biz asosyal bir gençlik değil yarın ülkeye hizmet için canla başla çalışacak nesiller yetiştirmek için mücadele veriyoruz. Burada da bu bağlamda çok güzel bir birliktelik sağlandı. Şehrimizde gençlik anlamında dertlenen bir çok arkadaşımızla burada buluştuk. Hem sanatsal hem de öğretisel etkinliklerle kaynaşma fırsatımız oldu. Sosyal Politikalar Başkanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz şölenimizde bir çok teşkilat mensubu arkadaşımız emek verdi. İnşallah bir sonraki sene çok daha kapsamlı ve geniş bir organizasyon planlıyoruz. Hedefimiz bir sonraki şölenimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da misafir etmek” diye konuştu.

Hafta sonu boyunca devam eden organizasyona yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.