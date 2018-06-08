AK Gençlik, gençleri markaja aldı

“Kentte ulaşılmadık genç bırakmama” hedefiyle seçim kampanyasının başladığı günden bu yana sahada canla başla çalışan AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı Üyeleri, AK Parti’nin sosyal medya çalışmalarında da aktif rol oynuyor. Kampanya süresince her akşam “Genç Kürsü” programı kapsamında gençlerle buluşan AK Gençler, çalışmalarında AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün de tam desteğini alıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, şunları kaydetti: “24 Haziran seçimlerinin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Gençlik olarak bu şuurla hareket ediyoruz. Genel Merkezimizin ve İl Başkanımızın talimatları doğrultusunda ayrı bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Daha çok genç seçmenlere yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda, Erzurum’da yaşayan kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. AK Parti’mizin ekonomi politikaları ve gençlikle ilgili yapılan yatırımları, partimizin vaatlerini kahve kahve gezerek gençlere anlatıyoruz. Bu hususta AK Parti Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz’e gençlik olarak ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Kendileri gençliğin kıymetini çok iyi bilen usta bir siyasetçi. İl Başkanımız her programa özel ilgi gösteriyor. Kendilerini dinleyen genç kardeşlerimizde sohbetten oldukça keyif alıyor. Gençlik Kolları olarak durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalara da değinen Dönmez, “Artık dünya dijital bir hale girdi. Sosyal medyanın da önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu biliyoruz. Özellikle gençlere ulaşmanın önemli bir yolu olarak gördüğümüz sosyal medyadan da fazlasıyla yararlanarak çalışmalarımızı interaktif ortamdan da vatandaşlarımıza duyuruyoruz” dedi.