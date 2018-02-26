AK Gençlik il kongresine hazırlanıyor

20 ilçede tamamlanan kongrelerin ardından, AK Gençlik 31 Mart’ta gerçekleştirecekleri İl Başkanlığı kongresi için hazırlıklara başladı. Mevcut Başkan Ömer Faruk Yarba’nın aday olmayacağı İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamayla duyuruldu. Başkanlık için başvuruların ise en geç 2 Mart’a kadar kongre.akgenclik.org.tr/erzurum.html sitesinden yapılacağı belirtildi.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanlığı, 20 ilçede gençlik kolları başkanlığının kongrelerini tamamladı. Yaklaşık 3 ay boyunca devam eden ilçe kongreleri sürecinde 10 ilçe başkanı görevini yenilere devrederken, 10 ilçe gençlik kolları başkanıyla göreve devam kararı alındı. Son olarak hafta sonu merkez ilçeler Palandöken ve Yakutiye ilçelerinin de kongreleri, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın katılımıyla tamamlandı. Tamamlanan hazırlıklar sonrası İl Gençlik Kolları Başkanlığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İl Gençlik Kolları’nın 31 Mart’ta yapılacak olan kongresine mevcut başkan Ömer Faruk Yarba’nın aday olmayacağı ve adaylık müracaat yolları belirtildi.

Yapılan açıklama ise şöyle; “Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak 20 ilçemizde kongrelerimizi tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz mülakat ve değerlendirmeler sonucu partimizin en iyi şekilde gençlerimize hizmet edebilmesi ve gençleri temiz siyasette hareket etmesi amacıyla, başkanlarımız kriterler esas alınarak seçilmiştir. Delegeler tarafından yapılan seçimler sonucu görevlerine başlayan ilçe başkanlarımızın, asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de ibraz edilmiştir. Yaklaşık 3 ay boyunca süren kongrelerimizin tamamı bulundukları ilçelerde birer düğün havasında kutlanmış, teşkilat ahlakı anlayışı ile sorunsuz tamamlanmıştır. Gençlik Kolları olarak alnımızın akıyla kongre sürecimizi tamamlayarak İl Kongresine hazırlıklarımız başlamıştır. Gençlik Kolları Genel Merkezimizin inisiyatifleri ve direktifleri doğrultusunda 5.Olağan Erzurum İl Gençlik Kolları Kongresi, 31 Mart 2018 tarihinde yapılacağını açıklıyoruz. Gerçekleşecek olan kongrede mevcut İl Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Faruk Yarba, parti tüzüğündeki yaş sınırlaması nedeniyle yeniden aday olmayacaktır. İl Başkanlığı için aday olmayı düşünen dava arkadaşlarımızın en geç 2 Mart 2018 tarihine kadar kongre.akgenclik.org.tr/erzurum.html sitesine giriş yaparak online başvuru yapmaları gerekmektedir. İl Başkanımız Ömer Faruk Yarba, riyasetinde tamamlanan kongrelerde, yeni seçilmiş ve yeniden güven tazelemiş olan tüm İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımıza hayırlı görevler diliyor, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”

İl Başkanlığı kongre sürecini değerlendiren İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Yarba; “Yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürdüğüm il başkanlığı görevimi Mart ayının sonunda gerçekleştireceğimiz kongre ile yeni bir arkadaşımıza devredeceğiz. Görev sürem boyunca birçok sosyal ve siyasi faaliyetlerde bulunduk. 16 Nisan Halk Oylaması sürecinde şehrimizde bulunan yaklaşık 5 bin aktif gençlik kolları üyemiz, kapı kapı dolaşarak referandumun milletimize katkılarını anlatmıştır. Siyasetin her zaman arkasında ki güç olan gençler fedakarlıklarıyla gece gündüz partimize ve davamıza hizmet etmekten bir an geri adım atmamıştır. Ekibimizin verdiği hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yeni dönem için gençliğe hizmetler edecek olan genç kardeşlerimizin adaylık başvuruları da açılmıştır. Genel Merkezimizin değerlendirmeleriyle hakkaniyet ve liyakat ölçülerinde en iyi adayın belirleneceğinden şüphemiz yoktur” dedi.