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09 Ağustos 2018 09:22

AK Gençlik YKS tercih standı kurdu

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih standı açtı.

AK Gençlik YKS tercih standı kurdu

09 Ağustos 2018 09:22


Havuzbaşı Kent Meydanı’nda açılan stantta, AK Partili gençler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren gençlere uzmanlar eşliğinde ücretsiz tercih hizmeti sunuyor.


YKS tercih standında yoğunluğun oldukça fazla olduğunu ifade eden Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, AK Partili gençler olarak üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


Açılan stantta üniversite tercihi konusunda gençlere destek olduklarını belirten Dönmez, “Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan kardeşlerimizi doğru yönlendirmek için buradayız. Aşırı bir yoğunluk var ve bine yakın başvuru yapıldı. Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı olarak öğrenci kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sınav stresi ile geçen eğitim yılının ardından üniversite hayallerinin ilk anından itibaren onların yanındayız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih standımız 14 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. Sınava giren gençlerin bilinçli tercih yaparak, geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamayı amaçlayan Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Tercih Danışma Merkezi bir hafta süreyle bu hizmeti sunacak. Buradaki tek amacımız gençleri tercih noktasında doğruya ve en iyiyi yönlendirmektir. Uzmanlar eşliğinde iyi bir eğitimle sevdikleri mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz. Bu anlamda biz de gençlere puanları doğrultusunda en uygun tercihi yapmalarına yardımcı oluyoruz.” dedi.




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