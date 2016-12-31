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31 Aralık 2016 10:03

AK Gençlik’ten Halep’e 3 tır yola çıktı

AK Gençlik’ten Halep’e 3 tır yola çıktı

31 Aralık 2016 10:03

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen “Mazlumlar için sınırları aşan gençlik” sloganıyla başlatılan yardım tırları dualarla uğurlandı.
İstasyon Meydanı’nda Lalapaşa Cami İmamı Emrullah Kaçar’ın dualarıyla yola çıkan 3 yardım tırı Halep’te savaş mağdurlarına ulaştırılacak. AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanlığı’na teşekkür eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yardımların devam edeceğini söyledi. Başkan Sekmen, “Gençlik kollarımız çok güzel bir etkinliğe imza attı. Ömer Faruk Yarba kardeşimi ve yönetimini kutluyorum. Gençlerin böyle duyarlı olması bizleri gururlandırıyor. Buradan, bu kampanyalara destek veren halkımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce o mazlumlar refaha ulaşır. Bu arada Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilaç tırı da oluşturup oradaki dindaş ve soydaşlarımıza göndereceğiz. Bu insanları bizim düşünmemiz lazım. Elimizden geleni yapacağız” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, bölgedeki ateşkesin sağlanması için önemli adımların atıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Ülkemizin büyük gayretleriyle Suriye’de ateşkes sağlandı. İnşallah bu ateşkes kalıcı olur. Daha fazla çocuk ölmez. Biz elimizden geleni yapacağız. Gençlik kollarımız güzel bir kampanya başlatmış. Emeklerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.” Suriye’ye daha çok yardımın götürülmesini isteyen AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz de, “Suriye halkı çok zor günler yaşıyor. Hiçbir insanın yaşamak istemediği olaylarla her gün karşı karşıyalar. Biz ümmetin umudu bir ülke olarak bu sorunlara kayıtsız kalamayız. Onlara her zaman yardım elimizi uzatacağız. Gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla her kesim bu yardımları önemsemelidir. Çünkü Suriye halkının bizden başka umudu yok” diye konuştu. Yardım tırları ile ilgili bilgi veren AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba da, “Tırlarımız da gıda ve giyecek kolilerimiz mevcut. Kampanyamıza destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Kampanyada emeği geçen yönetim kurulumuza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik olarak o insanların neler yaşadığının farkındayız. Bu bilinçle o insanlara elimizden geldiği kadar elimizi uzatacağız” dedi.



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