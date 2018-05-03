Ak Parti Aday Adayı Arif Karadağ, ilçe teşkilatlarını geziyor

Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın’la bir araya gelen Karadağ, “Partimizin atardamarları olan damarları ilçe teşkilatlarımız, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de yine en büyük enerji ve dinamizm kaynağımız olacak” dedi.

İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Karadağ, seçim çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler aktardığı parti yöneticilerinden destek istedi.

TEŞKİLATLARIN SORUMLULUĞU BÜYÜK

Merkez ilçelerden Palandöken’in AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin karşı karşıya olduğu beka sorununun tümüyle çözümü için atılmış bir adım olacağını kaydetti. Karadağ, “İnşallah 24 Haziran’da ortaya çıkacak olan tablo, Türkiye üzerinde kurulan hain tuzakların ve çeşitli zeminlerdeki işbirlikçiler vasıtasıyla yürütülen hain projelerin sonu olacak. Tabi bu neticeye ulaşmamızda partimizin her bir neferine sorumluluklar düşüyor ki, en büyük sorumluluğu da bana göre ilçe teşkilatları üstleniyor” diye konuştu.

MİLLETİN İRADESİ GALİP GELECEK

Daha sonra Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın’ı ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, “Ülkemizde milli birlik ve beraberliği, milli iradeyi güçlü bir zemine oturtma noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve liderimizin başlatmış olduğu bir seferberlik var. Biz de bu seferberlik doğrultusunda elimizden geleni yapacak, dün olduğu gibi, bugün de partimizin ve liderimizin yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir şer yapılanmasının bu birlik ve beraberliği sekteye uğratamayacağını anlatan Arif Karadağ, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatarak, “Bu yapılar milletimizin iradesine pranga vurulamayacağını 15 Temmuz gecesinde gördüler. Dolayısıyla 24 Haziran’daki seçimler, her zaman olduğu gibi millet iradesinin egemenliğiyle sonuçlanacak bir seçim olacaktır” dedi.