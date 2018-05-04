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04 Mayıs 2018 17:39

Ak Parti aday adayı Karadağ’dan Tortum çıkarması

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ’ın ilçe teşkilat ziyaretleri kapsamında bugünkü durağı Tortum oldu.

Ak Parti aday adayı Karadağ’dan Tortum çıkarması

04 Mayıs 2018 17:39

Partisinin Tortum İlçe Başkanı Ömer Hancı ile bir araya gelen Arif Karadağ, hem projelerini anlattı, hem de 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti.


Erzurum’un Tortum ilçesinin AK Parti’nin kalesi olduğunu dile getiren Tortum İlçe Başkanı Ömer Hancı, seçimlerde en çok oy oranının Tortum’dan elde ediliyor olmasının bunun en bariz göstergesi olduğunu ifade etti. Arif Karadağ da, Tortum’u Erzurum’un kuzey vitrini olarak nitelendirerek, “Tortum’un Erzurum’daki yeri de başkadır, yüreğimizdeki yeri de başkadır” ifadesini kullandı.


ERZURUM YENİDEN CAZİBE KAZANIYOR


24 Haziran seçimlerinde Erzurum’un yine farkını ortaya koyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vereceğini dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, “Liderimiz, Türkiye’nin son 15 yılına damgasını vurdu. Kuşkusuz iktidar olanaklarından Erzurum da büyük ölçüde istifade etti. Bugün tüm dünyanın yakından tanıdığı bir kentte yaşıyoruz. Şehrimiz bugün artık kış ve kış sporları merkezi haline geldi. Hükümetimizin izlediği politikalar sayesinde Erzurum eski cazibesine yeniden kavuşmaya başlamış ve Dadaşlar Diyarı yeniden bölgenin çekim merkezi haline gelmiştir” diye konuştu.


AK Parti Tortum İlçe Başkanı Ömer Hancı da, ziyaretinden dolayı Arif Karadağ’a teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.


ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU


Öte yandan AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, Tortum ilçesinde esnaf ziyaretlerinde de bulundu. İlçe esnafıyla sohbet eden Karadağ, kahve sohbetlerine katılmayı da ihmal etmedi.


Tortumlu vatandaşlar da, Türkiye’nin artık genç siyasetçilere ihtiyacının olduğunu belirterek, gençlere fırsat verilmesini istediklerini söylediler. Karadağ’a teşekkür eden Tortumlular, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek vereceklerinin altını çizdiler.




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