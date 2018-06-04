Ak Parti adayları yatırım ve projeleri anlatıyor

Seçim taraması, esnaf ve ev ziyaretleri, ilçe gezileri, genç kürsü programı, kadın buluşmaları derken kent merkezi ve ilçelere karargâh kurup, çıkarma yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Adayları, Erzurumlulara AK İcraatları, yatırım ve projeleri anlatıyor. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Karayazı ve bağlı köylerde vatandaşlarla buluştu. Milletvekili Taşkesenlioğlu, Karayazı ilçesine bağlı mahallelere ziyarette bulunarak, mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini dinledi. Mahallelerde çocukları da unutmayan Taşkesenlioğlu, onlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Taşkesenlioğlu, vatandaşlara bölgede hayat bulan yatırımları anlattı. Taşkesenlioğlu, "24 Haziran seçimleri Hak ile Batılın savaşıdır; küffar ile Müslüman’ın savaşıdır" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, parti yöneticileriyle birlikte Aşağı Mumcu Mahallesi’nde seçim çalışması yaptı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Aydemir, vatandaşlara AK Parti iktidarında Erzurum’a kazandırılan yatırım ve hizmetleri anlattı. Esnafa yönelik ekonomik desteklerle ilgili bilgiler de aktaran Parlamenter Aydemir, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Aydemir, mahalle sakinleriyle de görüşerek vatandaşlarla hasbihal etti. AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok da, seçim çalışmaları kapsamında Karaçoban ilçesine çıkarma yaptı. Altınok, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret ettikten sonra AK Parti Karaçoban İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekili Adayı Altınok, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "24 Haziran Karaçoban için yeniden doğuş olacak. Türkiye’nin, milletler sahnesinde yeniden şahlanışı, yeniden yükselişi olacak" ifadelerini kullandı. Altınok, daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fazilet Dağcı Çığlık da, AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Çığlık, seçim çalışmaları kapsamında ilçede çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu. Çığlık, ev ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Önümüzde çok önemli bir seçim var. 24 Haziran’da oyumuza ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmalıyız. İnşallah en güçlü bir şekilde 24 Haziran’da sandıktan zaferle ayrılacağız” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Zafer Tarıkdaroğlu da, Çat ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Tarıkdaroğlu, Sarıkaşık, Çayırtepe, Kurbanlı, Kaplıca ve Parmaksız mahallerini ziyaret etti. Milletvekili Adayı Tarıkdaroğlu, mahalle ziyaretlerinde Türkiye’nin siyasi gündemine vurgu yaparak, vatandaşlara AK İcraatları anlattı. Dadaşkent’te seçim çalışmalarına devam eden Tarıkdaroğlu, “AK Parti’miz, bugün gelinen noktada aziz milletimizin bütün beklentilerine cevap vererek güçlü ve büyük Türkiye’yi yeniden inşa etmiştir. İnşallah kalkınma hamlesi 24 Haziran’da da katbekat artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.