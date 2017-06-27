AK Parti Aziziye teşkilatında bayramlaşma töreni

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, partililere hitabında birlik ve beraberlik mesajı vererek, halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini istedi.

İlçe binasında düzenlenen törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İl başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşan Bakan Akdağ, “Huzurumuzu sürdürülebilir olarak ayakta tutmak için kuvvetli olmamız gerekiyor. Buda milletçe birlik beraberliğimizden geçiyor. Şükürler olsun Türkiye’nin güçlü bir liderliği var. İçinde bulunduğumuz devirde bulunduğumuz coğrafyada birileri hiçbir zaman Türkiye’yi çok rahat bırakmak istemezler. Biz kuvvetli olursak bunlarla baş ederiz” diye konuştu.