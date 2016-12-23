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23 Aralık 2016 16:07

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları’ndan Başkan Sekmen’e ziyaret

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları’ndan Başkan Sekmen’e ziyaret

23 Aralık 2016 16:07

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.
Yaklaşık bir ay önce Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Ömer Faruk Yarba’nın yönetimindeki birim başkanları, Başkan Sekmen’e gençlik üzerine planlanan çalışmaları anlattı. Başkan Sekmen, gençliğin sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, genç siyasetçilere tavsiyelerde bulundu. Sekmen, “Gençlik kolları partimizin en önemli teşkilatıdır. Çünkü insanlara davamızı gençken anlatmamız gerekir. Gençliğin sorunlarıyla sürekli hemhal olmamız gerekir. Ne sorun varsa çözüm için çalışmalıyız. Partimizin politikasını, yapmak istediklerimizi gençlere anlatmalıyız. Bu hususta en önemli görev gençlik kollarımızındır. Bizler gençlik kollarımızı çok önemsiyoruz. İnşallah sizler de gençlik adına güzel hizmetler yapacaksınız. Yarınlara daha emin adımlarla gitmemiz için çok iyi eğitim almanız lazım. Önce kendimizi geliştireceğiz sonra da çevremizdeki gençlere el uzatıp onların gelişimine yardımcı olacağız” diye konuştu. AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba ile Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu Üyeleri ziyaretin sonunda Başkan Sekmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



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