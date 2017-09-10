Tek liste halinde yapılan seçimlerde kongrede delegelerin oyunu alan Ensar Coşkun Aziziye, Kerim Polat ise Aşkale İlçe Başkanı seçilirken, İl Başkanı Öz, ‘Kutlu yolda, Kongrelerimiz yeniden diriliş kongresi olsun’ dedi.

Erzurum’un Aziziye ile Aşkale İlçe Kongresine, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Aziziye Kongresine katıldı. Hizmet içi Eğitim Enstitüsü Salonu’nda yapılan kongreye, Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz’ün yanı sıra, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ve çok sayıda partili katıldı.

‘KONGRELERİMİZ YENİDEN DİRİLİŞ KONGRESİ OLSUN’

Aziziye ve Aşkale İlçe Kongrelerinde Partilileri birlik, beraberlik içinde hoş görüye davet eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emiz Öz, ‘16 yıl önce çıktığımız yolda sadece milletimizden yardım istedik. 16 yıldır sürekli büyüyerek güçlenerek bugünlere geldik. Gönül kazanmayı oy kazanmak kadar önemli gördüğümüz için içeride ve dışarıda maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen dim dik ayakta durabildik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına’ sım sıkı sarıldığımız için milletimizi yanımızda bulduk. Kentinden köyüne, en mutena semtinden en mütevazı köşesine kadar ülkemizin tamamına hizmet ettik. Ülkemizin tamamına ulaştık. İlçelerimize en güzel hizmeti götürdük, halen de götürmeye devam edeceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum, Ben siyasete başlarken anlatmıştım, Hazreti Peygamber Efendimizi çağırıp hakemlik yapmasını istediler, Efendimiz de büyük bir defin üzerine taşı koyup bütün kafileler den her birinde bir kişinin onu tutmasını istedi. İşte Resurullah Efendimiz böyle yapmıştı. Biz de onun ümmetiyiz. Bizim hareket tarzımız da bu olmalıdır. Çünkü Kuranı-Kerim’de ‘Müminler işlerini istişare ile yaparlar.’ Diyor. Biz daha çok kenetlenmeliyiz. Birbirimizi çok iyi tanımalıyız ve bir birimizi sevmeliyiz. İtirafçılık oyunları ile mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda önümüzdeki dönemde teşkilat olarak çok daha hassas, çok daha kararlı bir mücadele yürütülmesine önem vereceğiz. AK Parti Aziziye, Aşkale İlçe Teşkilatlarımızın Kongreleri Adalet ve Kalkınma Partisi için için bir yeniden diriliş yeniden kuruluş kongresidir. AK Parti 80 milyon vatandaşımızın partisidir. Milletin Partisi AK Partimize, değişimin Lideri ve Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni seçilen ilçe başkanlarımıza başarılar diliyorum’ dedi.