Yeni Türkiye yolunda evlatlarımızı yarınlara yüksek eğitim düzeyinde hazırlamakta kararlıyız’ dedi.

Başkan Öz, eğitimin öğrencilerin ruhi ve bedeni sağlıkta ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden farklı düşüncelere her zaman saygı duyan tam demokrasiyi benimseyen bir anlayış üzerinde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, ‘İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak okuldur. Bireyi hayata hazırlayan gelişme çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Eğitim davası, her dönemde Ülkemizin en öncelikli meselelerinden biri olmuştur. Bu günde çocuklarımızın, gençlerimizin çağın gereklerine uygun ve fırsat eşitliği içinde Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımız için eğitim-öğretim imkânlarından yararlanması yönünde yoğun bir çapa vererek, geçtiğimiz 15 yıl içinde eğitime yönelik yapılan reformlar, yatırımlar sayesinde bugün eğitimde fiziki altyapı sorunlarını büyük ölçüde geride bırakılmıştır. Ülkemizde eğitime ve insana yapılan yatırımın gelecek neslimize yatırım olduğunu biliyoruz. İmkânlarımızı, enerjimizi eğitimde kalitenin daha da artırılmasına ve teknolojik yenilemeye teksif etmem etmemiz gerektiğine inanıyorum. Geleceğin güvencesi, bilginin takipçisi, araştırma ve her yaşta eğitime açık bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklarımızdır.

Yeni Türkiye yolunda, gençlerimizi, evlatlarımızı yarınlara yüksek eğitim düzeyinde hazırlamakta kararlıyız. Asım’ ın Nesli’ bilgili, donanımlı, eğitimli, ihlaslı, geleceğe yön veren ve geleceğe güvenle yürüyen bir nesildir. Genç neslimizin en modern ve en iyi eğitim imkanlarına kavuşması için ülkemizin her köşesinde 15 yıldır en büyük yatırımı eğitime, milletimizin geleceği çocuklarımıza yaptık. Büyüyen güçlü Türkiye yolunda milletimizle ele ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ülkemize, aziz milletimize faydalı ve ufku geniş bir gençliğin yetişmesi arzusuyla tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olması temennisiyle başarılı bir eğitim geçirmesini diliyorum’ dedi.