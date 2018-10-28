AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, dimdik ayaktadır.”

yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İl Başkanı Öz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşundan bu yana geçen 95 yılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında inanç, vatan sevgisi ve güç birliğiyle duran bir milletin başarısını bugün hep birlikte coşku ve gururla kutladık. İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olarak en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü istiklal mücadelesini zaferle neticelendiren bir milletiz. Tarihimiz, Türk milletinin, vatanı üzerine gelebilecek tehlikeyi sezdiğinde nasıl kenetlendiğini, büyük bir azim ve kararlılıkla her türlü tehdidi nasıl bertaraf ettiğini bizlere her zaman göstermiştir. Bunun en yakın örneklerinden birisi ise yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesiydi. Aziz milletimiz o gece içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlarına gücünü bir kez daha ilan etti. İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük özelliği ise sadece kendi vatandaşlarının değil aynı zamanda bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların umut kaynağı olması ve her zaman barışı ilke edinmesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adım adım yaklaşırken, hem 2023 hedeflerimize ulaşmış hem de birlik ve beraberliğimizle oluşturacağımız sinerji sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi gerek sosyal gerek ekonomik gerekse bilimsel olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkmış olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin nice bayramlarını kutlamamızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü büyük Türk milletine kutlu olsun."