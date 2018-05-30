AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, seçim gezilerini sürdürüyor

Dönem Milletvekili genel seçimleri için Köprüköy ve Yağan Beldesi’nde seçim çalışmasını sürdürdü.

Köprüköy ve Yağan İlçe Başkanlıklarını ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, son 16 yılın en önemli seçimi olduğunu, seçimlerin, vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Biz milletimizin huzuruna çıkmaya hazırız. Tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımızı başlattık. Halkımızla el ele, gönül gönüle verdik. 24 Haziran tarihine odaklandık. 24 Haziran’da yapılacak seçim, bizler için sıradan bir seçim değil, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinin kapılarını açacak önemli bir seçimdir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Milletimizin teveccühünü kazanmak için yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Değerli hemşerilerime şunu ifade etmek istiyorum, Bütün seçimler önemli, önemsiz bir seçim yok. Ama son 26 yılın en önemli seçimi hangisi derseniz kesinlikle 24 Haziran. İki şey için önemli. Birincisi Türkiye’nin beka, varlık meselesi. Bizim çevremizde, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da bütün bu bölgede emperyalist güçler harita değişikliği istiyor. Müslümanların kanı dökülüyor. İslam medeniyetinin büyük merkezlerinin tamamı yakılıp, yıkıldı. Şam, Bağdat, Halep, Musul yakıp yıktılar hepsini. Olan bitene bir ülke, bir lider itiraz ediyor. Onların işlerini zorlaştırıyor. O liderin adı Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti.” diye konuştu.