Başkan Öz, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Vatanımızın birliği ve bütünlüğü, vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimiz milletimizin gönlünde her zaman saygıdeğer bir yere sahiptir. Ülkemizin selameti ve bekası için gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahraman vatan evlatları, milletimizin gönlünde ve dualarında daima yaşayacaklardır. Vatan topraklarının nasıl vefakar, iman dolu bir ruhla kazanıldığını ve bugün şerefle dalgalandırdığımız al yıldızlı bayrağımızın ne büyük kahramanlıklarla bizlere emanet edildiğini idrak etmenin sorumluğu içinde şehit ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyuyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, istiklalimizin bekası adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimizin hain şebekelere karşı verdiği destansı mücadele, milletimizin güçlü iradesi ve desteğiyle sürecektir. Aziz milletimiz, şehitlerimizin hatırlarını daima yaşatacaktır. Kahramanlık destanı yazan bu aziz milletin, 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, en önemli göstergesidir. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin. Fedakâr gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz. Bu duygularla başta İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu güzel vatanımızı emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, Gazilerimizin ’Gaziler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum."