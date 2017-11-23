Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 18:31

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye’nin bugüne dek öğretmenlerin unutulmaz çabaları sayesinde zorlukların üstesinden geldiğine ve kalkınma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2017 18:31


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesaj yayınlayan Başkan Öz, “Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, “İnsanı Yücelt ki devlet yücelsin” felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında eğitim camiasının öneminin büyük olduğuna dikkat çekti.


Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir koşul ve zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle, kıymetlerini her zaman en müstesna yerde korumaktadırlar. Şüphesiz öğretmenlerimizin hatırlanması, anılması için bir gün, bir hafta veya bir ay yeterli değildir. Yetiştirdikleri öğrencilerin başarılarıyla mutlu olan, onları çok güzel mevkilerde görmenin haklı gururunu yaşayan öğretmenlerimize milletçe duyduğumuz saygıyı, sadece 24 Kasım günü değil, her zaman göstermek zorundayız. Adına bilgi çağı dediğimiz günümüzde eğitim, bir gelecek, bir vizyon ve bir beka meselesidir. Modern, demokratik, güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmek için eğitim alanındaki ilerlemeyi sürekli kılmalıyız. Toplumun her alanında köklü değişiklikler gerçekleştirmenin ve verimliliği artırmanın ön şartı, eğitime gereken önemin verilmesidir.


Öğrencilerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarını ön planda tutan, mesleğini ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz; inanıyorum ki, bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirecektir. Dünyada hak ettiğimiz güç ve itibarı elde etmemiz için ‘üretim-bilgi’ temelli ekonomik yapının gerekliliğini idrak eden öğretmenlerimiz, ‘araştırma-öğrenme-uygulama’ temelli eğitim sistemini hayat geçirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize olan sevgisi, saygısı ve inancı tamdır.


Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Öğretmenlerimiz, sadece öğrencilerimize değil, tüm insanlara, tüm insanlığa sevgi dağıtan, doğruya yönelten, toplumun bilgili kişiler olması için çaba gösteren, insan haklarına saygılı, insanları ve doğayı seven bir toplum meydana getirmeyi hedefleyen ulvi bir mesleğin mensuplarıdırlar.


Bu duygu ve düşüncelerle başta ‘Eserinin üzerinde imzası olmayan tek sanatkar öğretmenlerdir’ diyen başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin sevgi çiçekleri olan çocuklarımızı yine eşsiz sevgisiyle yetiştiren, bu kutsal mesleğin ölümsüz kahramanları tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en samimi duygularla kutlar, Saygılar sunarım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Sisli
    -2°C
  • Pazartesi
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç