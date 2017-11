AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesaj yayınlayan Başkan Öz, “Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, “İnsanı Yücelt ki devlet yücelsin” felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında eğitim camiasının öneminin büyük olduğuna dikkat çekti.

Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir koşul ve zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle, kıymetlerini her zaman en müstesna yerde korumaktadırlar. Şüphesiz öğretmenlerimizin hatırlanması, anılması için bir gün, bir hafta veya bir ay yeterli değildir. Yetiştirdikleri öğrencilerin başarılarıyla mutlu olan, onları çok güzel mevkilerde görmenin haklı gururunu yaşayan öğretmenlerimize milletçe duyduğumuz saygıyı, sadece 24 Kasım günü değil, her zaman göstermek zorundayız. Adına bilgi çağı dediğimiz günümüzde eğitim, bir gelecek, bir vizyon ve bir beka meselesidir. Modern, demokratik, güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmek için eğitim alanındaki ilerlemeyi sürekli kılmalıyız. Toplumun her alanında köklü değişiklikler gerçekleştirmenin ve verimliliği artırmanın ön şartı, eğitime gereken önemin verilmesidir.

Öğrencilerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarını ön planda tutan, mesleğini ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz; inanıyorum ki, bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirecektir. Dünyada hak ettiğimiz güç ve itibarı elde etmemiz için ‘üretim-bilgi’ temelli ekonomik yapının gerekliliğini idrak eden öğretmenlerimiz, ‘araştırma-öğrenme-uygulama’ temelli eğitim sistemini hayat geçirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize olan sevgisi, saygısı ve inancı tamdır.

Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Öğretmenlerimiz, sadece öğrencilerimize değil, tüm insanlara, tüm insanlığa sevgi dağıtan, doğruya yönelten, toplumun bilgili kişiler olması için çaba gösteren, insan haklarına saygılı, insanları ve doğayı seven bir toplum meydana getirmeyi hedefleyen ulvi bir mesleğin mensuplarıdırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ‘Eserinin üzerinde imzası olmayan tek sanatkar öğretmenlerdir’ diyen başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin sevgi çiçekleri olan çocuklarımızı yine eşsiz sevgisiyle yetiştiren, bu kutsal mesleğin ölümsüz kahramanları tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en samimi duygularla kutlar, Saygılar sunarım.”