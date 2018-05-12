AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den Anneler Günü Mesajı

İl Başkanı Öz, ‘Analık kutsaldır, sevginin, şefkatin, merhametin, gücün, savunmanın, gönlün, muhabbetin sembolüdür’ dedi.

İl Başkanı Öz, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuklarının ilk yol göstericisi olan annelere, en iyi imkânları sunmak, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak, sosyal yaşamda daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak, yetiştirecekleri nesillerin mutluluğunun temel şartlarını oluşturmaktadır. Anneler, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve karşılıksız sevginin kaynağı, hayatla aramızdaki en güçlü bağdır. Analık kutsaldır, sevginin, şefkatin, merhametin, gücün, savunmanın, gönlün, muhabbetin sembolüdür.

Sebebi varlığımız, sonsuz şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz, ’Cennet, anaların ayakları altındadır’ demek suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz.

İnsan hangi yaşta veya hangi makamda olursa olsun, mutlaka annesine ihtiyacı vardır. Her zaman kalbimizin başköşesinde yer alan, güçlü duruşlarıyla fertlerin ve toplumların ayakta kalmasına büyük oranda destek olan annelerimizin, şehit analarının, tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyor; bu anlamlı günün birliğe, beraberliğe, nice güzelliklere vesile olmasını ve her günümüze yayılmasını diliyorum. Tüm annelere sevgi ve saygılarımı sunuyorum."