AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den ilçe teşkilatlarına ziyaret

İlçe Başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Öz, "Genç bir ekibimiz var. İnşallah 2019 seçimlerine hep beraber daha iyiye ulaşacağız. Maksadımız milletimize, ülkemize, şehrimize ve partimize hizmet etmektir" dedi.

Beraberinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Pasinler İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk, Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Karasu, Horasan İlçe Başkanı Erdal Karadağ, Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Öz, daha sonra, esnaf gezisi yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

"Biz dava arkadaşlarımızın ötesinde büyük bir aileyiz" dedi.

2019 yılında yapılacak olan seçimlerin önemli olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "İyi bir yönetici toplantıyı kaçırmayacak, verilen vazifeyi yapacak. Bizim çalışma kültürümüzde bu var. Genç bir ekibimiz var. İnşallah 2019 seçimlerine hep beraber daha iyiye ulaşacağız. Maksadımız milletimize, ülkemize, şehrimize ve partimize hizmet etmektir.

Bizde anlayış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, ‘hakimlik değil, hadimlik, kademeler arttıkça hademe olmak, mücadele etmek, hizmet etmek, gayret etmek.' Bu vazifeyle daha çok hizmet edeceğini biliyor olmak, bizim temel teşkilatçılık şiarımız. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı. Türkiye'nin her yeri teşkilat olarak geceli, gündüzlü çalışmayla heyecanını sahaya yansıtacaktır. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü. Daha organize bir şekilde 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlanıyoruz. 2019 seçimleri hem ülkemiz için hem de Erzurum'umuz için en kritik tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacak. 2019 seçimlerinde alacağımız kuvvet, cesaret, özgüven ile 2023'e daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyecektir.

Sizler hazır olduktan sonra bizim aşamayacağız engel yoktur. Bu seçimle ülkemizin sadece 15 yıllık başarısı değil, demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımlarının da oylaması yapılacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu yükü ve sorumluluğu bilinci ile hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor. Şuandan itibaren 2019'a kadar kapı kapı dolaşacak, hizmetlerimizi, projelerimize, hemşehrilerimize, kardeşlerimize anlatacağız. Bu süreçte, durmak, duraksamak ve rehavete kapılma lüksümüz yok. Tabi burada iş bize teşkilattaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza düşüyor. Biz dava arkadaşlarımızın ötesinde büyük bir aileyiz.” dedi.