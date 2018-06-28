AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den köylere teşekkür ziyareti

Başkan Öz, ‘Hayalleri kursaklarında kaldı, halkımız birlik, beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir’ dedi.

‘Hayalleri kursaklarında kaldı’

Muhtarların ve seçmenlerin 24 Haziran seçimlerinde üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Öz,“16 yıldır bizler birçok süreçlerden geçtik. Bazen iniş oldu, bazen çıkış oldu ama hep beraber AK Parti davasında, Recep Tayyip Erdoğan davasından ve yolumuzdan hiçbir zaman ayrılmadık ve bugün bizlere nasip oldu. Beraber, belediye başkanlarımızla beraber halkın hizmetinde olan teşkilat mensuplarıyız. Ramazan Bayramında dedik ki 24 Haziran’da bir bayram daha olacak ve bu bayram Erzurum’da olmadı, Türkiye’de de olmadı; bu bayram Bosna Hersek’te de oldu, Tunus’da da oldu, Filistin ve Gazze’de oldu. Yani bu bayram mazlumların gönlünde oldu. Birileri diyordu ki, hayal kuruyorlar, ikinci tur olacak diye. Onların o hayalleri kursaklarında kaldı. Ben bu bağlamda da Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ki kardeşlerimize, Büyük Birlik Partisi’nde(BBP) ki kardeşlerimize de ayriyeten çok çok teşekkür ediyorum.

‘Halkımız birlik, beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir’

Yapılacak yerel seçimlerin de önemli olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Öz, ‘’Yüksek oy oranında başarı gösteren Erdoğmuş ve İğdeli Köyümüzün değerli seçmenlerine muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. ‘biz hizmeti AK Parti’den aldık, biz hizmeti Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık’ dediler ve hep beraber çalıştılar. 16 yıldır özlemimiz dünya lideri olmaktı. 2023 yılına Recep Tayyip Erdoğan ile ulaşmaktı. Yıl 2018 inşallah 2023’e AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan’la beraber gireceğiz. Kısa bir zaman sonra önümüzde yerel seçimlerimiz var. Onun için kısa bir zamanımız var. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. 24 Haziran çok önemli dedik, Allah’a şükür ki zafere ulaştık. Halkımız birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir. Bu birlikteliğin bizi daha büyük başarılara taşıyacağı kanaatini taşımaktayım. Bu anlamda halkımızın bize verdiği destekten dolayı minnettar ve müteşekkir olduğumuzu bir kez daha köy köy dolaşmak suretiyle halkımıza bir vefa noktasında borcumuzu ifa etmek için teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.