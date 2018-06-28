Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 09:50

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den köylere teşekkür ziyareti

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, seçimlerde en çok başarı gösteren Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Erdoğmuş ve İğdeli Köylerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den köylere teşekkür ziyareti

28 Haziran 2018 09:50

Başkan Öz, ‘Hayalleri kursaklarında kaldı, halkımız birlik, beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir’ dedi.


‘Hayalleri kursaklarında kaldı’


Muhtarların ve seçmenlerin 24 Haziran seçimlerinde üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Öz,“16 yıldır bizler birçok süreçlerden geçtik. Bazen iniş oldu, bazen çıkış oldu ama hep beraber AK Parti davasında, Recep Tayyip Erdoğan davasından ve yolumuzdan hiçbir zaman ayrılmadık ve bugün bizlere nasip oldu. Beraber, belediye başkanlarımızla beraber halkın hizmetinde olan teşkilat mensuplarıyız. Ramazan Bayramında dedik ki 24 Haziran’da bir bayram daha olacak ve bu bayram Erzurum’da olmadı, Türkiye’de de olmadı; bu bayram Bosna Hersek’te de oldu, Tunus’da da oldu, Filistin ve Gazze’de oldu. Yani bu bayram mazlumların gönlünde oldu. Birileri diyordu ki, hayal kuruyorlar, ikinci tur olacak diye. Onların o hayalleri kursaklarında kaldı. Ben bu bağlamda da Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ki kardeşlerimize, Büyük Birlik Partisi’nde(BBP) ki kardeşlerimize de ayriyeten çok çok teşekkür ediyorum.


‘Halkımız birlik, beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir’


Yapılacak yerel seçimlerin de önemli olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Öz, ‘’Yüksek oy oranında başarı gösteren Erdoğmuş ve İğdeli Köyümüzün değerli seçmenlerine muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. ‘biz hizmeti AK Parti’den aldık, biz hizmeti Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık’ dediler ve hep beraber çalıştılar. 16 yıldır özlemimiz dünya lideri olmaktı. 2023 yılına Recep Tayyip Erdoğan ile ulaşmaktı. Yıl 2018 inşallah 2023’e AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan’la beraber gireceğiz. Kısa bir zaman sonra önümüzde yerel seçimlerimiz var. Onun için kısa bir zamanımız var. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. 24 Haziran çok önemli dedik, Allah’a şükür ki zafere ulaştık. Halkımız birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir. Bu birlikteliğin bizi daha büyük başarılara taşıyacağı kanaatini taşımaktayım. Bu anlamda halkımızın bize verdiği destekten dolayı minnettar ve müteşekkir olduğumuzu bir kez daha köy köy dolaşmak suretiyle halkımıza bir vefa noktasında borcumuzu ifa etmek için teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç