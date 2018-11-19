AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak insanların her zaman iyilik uğraşında olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Öz mesajında; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, dünyayı teşrifleriyle kainata; huzur, barış, mutluluk ve rahmet getirdiğini söylediği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün iki cihan serveri, İslam dininin önderi ve Allah'ın elçisi olan gözümüzün nuru Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) kutlu doğumunun 1447. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz şüphesiz sadece İslamiyet için değil tüm dünya dinleri için takdir gören örnek bir yaşam teşkil etmiştir. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin izinde giden, yalnızca iyiliği, dürüstlüğü ve insanlara yardım etmeyi düşünen bir ümmet olmamız yani Allah'a layık kul ve Peygamberimize yaraşır ümmet olmamız gerekir. Her konuda örnek olan peygamberimizin örnek yaşamını ve onun bize emaneti olan Kuran'ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Allah bizi peygamberimize layık bir ümmet eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz' den niyaz ederim”