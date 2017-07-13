AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den tümör hastasına yardım eli

Merkez Yakutiye İlçesinde oturan evli 3 çocuk babası Kemal Demir, yaklaşık 6 aydan beri beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle evinde yatağa bağlı yatıyordu. Tümör hastası Demir’i evinde ziyaret eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, baba Kemal Demir’in acilen ameliyat olması gerektiğini öğrenince hasta Demir’e her türlü desteği verilmesi adına devreye girerek her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. İl Başkanı Öz’ün talimatı üzerine ambulansla alınan Kemal Demir, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Demir Ailesi ’Allah devletimize, milletimize zeval vermesin’ diyerek Başkan Öz’e teşekkür ettiler.