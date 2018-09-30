AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'e ‘Yılın Siyasetçisi' ödülü

Erzurum Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (Şehirder) düzenlemiş olduğu “Atın Rozet Başarı Ödülleri-Erzurum 2018” çalışmasında AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yılın siyasetçisi ödülüne layık görüldü.

Erzurum Lisesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Şehirder Genel Sekreteri Kadir Yaşar, derneğin 2013'te şehircilik bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu, Şehirder'in geçen sürede Erzurum'da birçok başarılı etkinliğe imza attığını, gündem belirleyen, farkındalık oluşturan basın açıklamalarıyla şehirle ilgili birçok konuda halkın ve kamunun bilinçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti. Genel Sekreter Yaşar, "Bu yönüyle anket ve ödül programımız halkın güvenini kazanmıştır, anketimize ilginin bir sebebi de budur. Anket halkın bir sesi ve değerlendirmesi olmuştur. Bizim için en kıymetli sonucu budur. Ödüle layık görülen yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

BAŞKAN ÖZ, ‘EKİP ÇALIŞMASI BAŞARIYI GETİRDİ'

Siyasette ‘Altın Rozet Başarı' ödülünü Şehirder Genel Sekreteri Kadir Yaşar'dan alan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise yaptığı konuşmada, takım ruhuyla Erzurum için örnek çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Başkan Öz, 'Şehrin marka değeri olması; kuruluşundan beri Şehirder'in yönetimlerinde bulunan genç, dinamik ve nitelikli arkadaşlarımızın, ortak aklın eseridir. Teşkilatımızın uyum içinde çalışması, bu başarıyı getirmiştir. Elde edilen bu başarıda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı ve tüm teşkilatı canı gönülden kutlarım. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı çizgisinde onurlu ödüle layık görülmemiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte bizleri gururlandırdı. Teşekkür ediyorum' dedi.