AK Parti Erzurum İl Başkanlığından bayramlaşma programı

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yanısıra AK Parti 26. dönem Milletvekilleri ve 27. dönem milletvekili adayları, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programda İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 24 Haziran seçimlerine değinirken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de, çalışmaları hakkında bilgi verip, vatandaşların ve teşkilatın bayramını tebrik etti.