Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 15:55

AK Parti Erzurum İl Başkanlığından bayramlaşma programı

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşti.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığından bayramlaşma programı

15 Haziran 2018 15:55


AK Parti Erzurum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yanısıra AK Parti 26. dönem Milletvekilleri ve 27. dönem milletvekili adayları, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.


Programda İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 24 Haziran seçimlerine değinirken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de, çalışmaları hakkında bilgi verip, vatandaşların ve teşkilatın bayramını tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç