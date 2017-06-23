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23 Haziran 2017 09:48

AK Parti Erzurum İl Yönetimi iftarda bir araya geldi

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından Müceldili Konağı’nda İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelerine iftar yemeği verildi.

AK Parti Erzurum İl Yönetimi iftarda bir araya geldi

23 Haziran 2017 09:48

İftar yemeğinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Emiz Öz, masaları tek tek selamlayarak, partililerin hatırını sordu. Keyifli bir ortamda geçen iftar yemeğinde, partililer oruçlarını birlikte açtı.


İftar yemeğinde bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, teşkilatın önemine vurgu yaptı. Başkan Öz, “Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bu toplumun çimentosu olarak bu topluma bu ülkeye katkı sağlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz 16 Nisan referandum sonuçları ile birlikte Erzurum’da hep birlikte güzel bir sonuç aldık, bu sonuçlarda hepimizin payı ve başarısı var. Bu başarıdan dolayı ben hepinizi kutluyorum. İnşallah başarılarımızı daim eylesin, 16 Nisan’dan sonra Türkiye’mizde artık gündem değişti ve yeni bir döneme geçti Türkiye ve 21 Mayıs’tan itibaren de biliyorsunuz, yeni bir olağan üstü kongre yaparak, Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanımız olarak tekrar başımıza geçti, hem bizim liderimiz, hem Türkiye’nin lideri hem de dünyanın lideri olarak ilerliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde enerjimizle, samimiyetimiz, gayretimizle aynı ruh ve heyecanla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah hizmetlerinizden razı olsun, Allah yolumuzu açık etsin” diye konuştu.


AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise, gençlerin en iyi imkanlara sahip olması için uğraş verdiklerini söyledi. Ilıcalı, “Sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. AK Parti kadroları olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere tüm AK Parti kadroları olarak gençliğimizle ülkenin geleceği için çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz sizler en iyisine layıksınız” şeklinde konuştu.


Daha sonra, dua edilmesinin ardından iftar yemeği sona erdi.




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