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05 Mayıs 2018 12:05

AK Parti Erzurum milletvekili aday adayları için temayül yoklaması yaptı

AK Parti Erzurum milletvekili aday adayları temayül yoklamasında 141 milletvekili aday adayı için yaklaşık 2 bin kişi oy kullandı.

AK Parti Erzurum milletvekili aday adayları için temayül yoklaması yaptı

05 Mayıs 2018 12:05


Necip Fazıl Kültür Merkezinde sabah saatlerinde başlayan oy kullanmaya partililer yoğun ilgi gösterdi.


Temayül yoklamasında AK Parti Erzurum merkez ve ilçe teşkilatı başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları oy kullanıyor.


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz aday sayısının Erzurum için bir rekor olduğunu vurgulayarak, “Şuan Erzurum’dan AK partide 141 kişi müracaat etti. Bunun 4’ü Erzurum dışı 137’si ise Erzurum’dan milletvekilliği için başvuru yaptı. Büyük bir heyecan var 2 bin kişi üzerinde burada partili oy kullanıyor. Müracaat edenler içerisinde değişik mesleklerde arkadaşlarımız var. Ağırlıklı olarak esnaf ve avukatlar oluşturuyor. Bunun dışında ev hanımı var 18 - 25 yaş arası arkadaşlarımız var 18 yaşında bir arkadaşımız var 20 kadın aday adayımız var. Toplumun her kesiminden inanılmaz büyük bir teveccüh var. Erzurum’da seçimler tarihinde bu bir rekor. Yoğunluk şuan çok fazla tahmin ediyorum saat 16’ ya kadar bu yoğunluk böyle devam eder çünkü oy verecek arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazla” dedi.




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