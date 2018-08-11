Dr. Recep Akdağ Erzurum’da katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akdağ, dolarda ki dalgalanmanın bir dünya meselesi olduğunu söyledi.

Dr. Recep Akdağ Kardelen TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Duygu Şahin’in gündeme dair soruları yanıtladı

“Dolarda ki dalgalanma bir dünya meselesi”

Dolarda ki dalgalanmanın sadece Türkiye’de olmadığını dünyanın çoğu ülkesinde olduğunu ifade eden Akdağ, “Doların artışıyla ilgili husus, dolarda ki dalgalanmayla ilgili husus bir dünya meselesi bu global bir mesele. Bunun Türkiye’de ki etkileri son günlerde son ay içerisinde daha ağır bir biçimde hissedildi. Çünkü Türkiye üzerinde bir takım hareketlerinde olduğunu görüyoruz. Önemli olan aslında ABD’nin ne yaptığından daha çok bizim ne yaptığımız önemli. Bakın biz bugün Bayburt’ta Cumhurbaşkanımızla birlikteydik. Cumhurbaşkanımız bunun ekonomik savaş olduğunu milletçe bir arada durmamız milletçe buna karşı direnmemiz gerektiğini çok açık bir biçimde ifade etti. Aynı tutumu Devlet Bahçelide de görüyoruz Bahçeli’nin kamuoyuna yansıyan beyanatlarında bu meselenin bir milli mesele olduğunu söylüyor. Onun için bütün bir millet olarak bu hususta omuz omuza durmalıyız” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin hali içler acısı “

Seçim sonrasında ki muhalefetin tutumunu değerlendiren Akdağ, muhalefetin iyiye gitmediğini belirterek “Muhalefetin hali içler acısı CHP farkındaysanız 1 aydır 1.5 aydır binin üzerinde bir oyu sayamadılar uğraştılar uğraştılar yapamadılar şimdi kendileriyle uğraşıyorlar. Kendileriyle böyle daha çok uğraşırlar nedeni ise onların kültürleri bu. İYİ Parti zaten toplama karakterdeydi seçimlerden sonra bu hemen ortaya çıktı her gün bir problemle karşılaşıyorlar. Bunların iki sebebi var birincisi CHP aslında halkın ne söylediğine bakmak yerine kendi doğrularını halka dikte ettirmeye çalışıyor o yüzden başına bunlar geliyor. İYİ Parti bir proje partisiydi proje partileri Türkiye’de zaten hiç tutmadı” dedi.

“Kongremiz kardeşlik hukukunu koruyacak “

Yerel seçimlerde izlenecek stratejileri anlatan Akdağ kongrenin ve yerel seçimlerin kardeşlik hukuku içerisinde yapılacağını ifade ederek“ Kongreyle ilgili şunu söyleyeyim bizim her kongremiz nasıl olduysa buda öyle olacak. İstişareler yapılır kardeşlik hukukunu zedelemeyecek bir kongre süreci geçirilir bayraklar el değiştirir. Bu AK Partinin klasiğidir nasıl ki CHP’nin kurultaya gitmek için kavga etmekse AK Partinin klasiği de kongrelerinde kardeşçe hizmet bayrağını birinden alı ötekine aktararak yola devam etmektir. Yerel seçimlerde ki stratejik noktada yine her zaman ki geleneğimizde teşkilatlarımıza soracağız, sivil toplum kuruluşlarına soracağız, anketler yapacağız biz belediye başkanlarımızın devam edip etmeyeceğine bu şekilde genel merkezimiz belirleyecek. O noktadan itibaren de o güne kadar birbirleriyle yarışanlar bu kez omuz omuza yerel seçimlerde kazanmak için hep birlikte çalışacak” diye konuştu.

“Dünya’ya örnek teşkil edecek bir başarı elde ettik“

Türkiye’nin terörle mücadelede de çok başarılı olduğunu ifade eden Akdağ,“Biz terör mücadelesinde sınırlarımız içerisinde ve dışında çok başarılı olduk. Dünya’ya örnek teşkil edecek bir başarı elde ettik. Burada doğrusu benim iki değerli kardeşim Efkan Ala’nın ve Selami Altınok’un çok büyük katkıları var. Biliyorsunuz çukur siyaseti güderken PKK yani Güneydoğu’da ki belli illeri adeta terörize edip orada ki insanları bir anlamda hapsedip, baskı altına alarak o şehirleri ele geçirme çabaları oldu. Bu bahsettiğimiz iki yiğit Erzurumlu görevdeydiler. Çok başarılı oldular. Orada kazandığımız tecrübe o mücadeleler sırasında Jandarmanın, Polisin, Komandoların ve İstihbaratçıların birlikte çalışma pratiği Suriye’de ki başarıları da peşinden getirdi. Tabi şuanda Bakanımız Süleyman Soylu ve arkadaşları çok başarılı operasyonlar yürütüyorlar” dedi.