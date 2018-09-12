AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: “15 Temmuz Diriliş Destanı AK Liderin farkıdır”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “15 Temmuz'da ihanet odaklarına karşı milli iradece kaydedilen milli diriliş destanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayet, kararlılık ve milletin vakarını temsil eden dik duruşunun eseri ve O'nun liderliğinin farkıdır.” dedi.

12 Eylül ve 15 Temmuz zihniyetini telin ediyoruz

12 Eylül darbesinin millet hafıza ve yüreğinde bir yara, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer aldığını belirten Aydemir, “Millet iradesine ipotek koymaya kalkışan, demokrasiyi kesintiye uğratan vesayet odakları, millet vicdanında daima nefretle anılacak, yüce milletimiz değerlerini yok etmeye kalkışanları ebediyen lanetleyecektir. 12 Eylül darbesinin müelliflerini ve bu zulme çanak tutan dış ve iç mihrakları bir kez daha telin ediyoruz.” mesajını verdi.

Millet vakarına ipotek konulamaz

12 Eylül darbesiyle, 28 şubat zulmüne eş uygulamaların yürürlüğü konulduğu; inanç, düşünce ve teşebbüs hürriyetlerinin yok edildiğini, milyonlarca insanın hürriyetten mahrum bırakılarak insanlığa sığmayan işkence gibi alçaklıklara reva görülüp mağdur edildiğini hatırlatan Aydemir, “Millet iradesine ihanet edenler 15 Temmuz'da aynı senaryoyu yeniden sahneye koymak istemişler, ancak, bu kez millet haysiyet ve izzetine sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda yürüyerek ölümüne kararlık gösteren milli irade karşısında yenik düşüp ebedi zillete mahkum kalmışlardır.” dedi.

Şer odakları yeni oyun sahneleme peşinde

Aynı odakların bugün de ekonomi üzerinden yeni oyunlar tezgahlama peşinde olduğunu belirten Aydemir, “Biz her dem söylediğimiz üzere, milli irade vakarı, vesayet odaklarına daim galip gelecektir. Yüce milletimizin metaneti, birlik ve beraberlik imanı bu tezgahları da söküp atacak, bu aziz millete tuzak kurmaya çalışanlar kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. Bu hep böyle olmuştur ve hep öyle olacaktır.” kaydını düştü.

Darbeciler ebedi zillete mahkumdurlar

Darbeci hain zihniyetin milli ve manevi değerlere ‘red ve inkar' yaklaşımı gösterdiği, milleti bir arada tutan kıymet hükümlerini yok etmeye çalıştığını ifade eden Aydemir, “Şükür ki, 12 eylüller, 28 şubatlar, 15 temmuzlarda baş gösteren iblisçe tasallutlar hak karşısında zelil olmuş, bu ihanet oyunlarını sahneye koyanlar millet vicdanında zillete havale edilmiştir.” dedi.