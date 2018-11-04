AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Bu milletin manası İla'yı Kelimetullah davasıdır”

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Aydemir'den 28 Şubat hatırlatması

28 şubatta ebucehil zihniyetini aratmayacak bir yaklaşımla Türkiye'de inanç sahiplerine her türlü psikolojik ve sosyal baskıların uygulandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Allah'a dayanan yüce milletimiz bu zulmü sona erdirmiş, zalimleri veyle gömmüş, hak bir kez daha batıla galip olmuştur. Bu süreçte İmam Hatipli kardeşlerimizin imanlı duruş ve kararlılığının önemli payı vardır.' yorumunu yaptı.

Erzurum çalışmaları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun hafta içinde 5 gün sürdürdüğü çalışmaların akabinde Erzurum'daki programını sürdüren Milletvekili Aydemir, AK Gençlik İstişare etkinliğine katıldı, AK Kadınlarla 31 Mart yerel seçimleri odağında yürütülen çalışmalar boyutunda bilgi paylaşımında bulundu. AK Parti Palandöken ilçe Başkanlığını ziyaret eden Aydemir, Başkan Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Aydemir hafta sonu çalışmaları kapsamında Erzurum İmam Hatip Okulları Platformu istişare toplantısına katıldı.

Aydemir İmam Hatip Okulları Platformunda Konuştu'

Erzurum İmam Hatip Okulları Platformu istişare toplantısında İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney'in sunumunu paylaşan Milletvekili Aydemir, platforma seslenerek, İmam Hatiplerin Türkiye'de vazgeçilmez bir değer ve uğruna can adanan bir manayı temsil ettiğini söyledi. Aydemir, ‘Bu milletin manası İla'yı Kelimetullah davasıdır.' dedi

Aydemir AK Gençlerle Buluştu

Erzurum İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeler üzerinde kaydedilen meşverete ortak oldu. Gençlere TBMM çalışmaları ve Başkentteki siyasi gelişmeler kaydında bilgi veren Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda yürüyen gençlere minnettar olduklarını belirtti.