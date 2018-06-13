Taşkesenlioğlu, “Siyasi, ekonomik ve sosyal alanda istikrarı devam ettirebilme adına Başkanlık sistemine geçmeyi vatandaşımız uygun buldu” dedi.

Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Erzurum’da AK Parti’den aynı dönem içerisinde iki kadın milletvekili adayı olduğunu bu seviyeye nasıl gelindiği hakkında sorulan soru üzerine Türkiye’de kadın milletvekillerinin AK Parti döneminde yüzde 6’lık bir artış gösterdiğini ifade eden Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, “Şunu söyleyebilirim iki anlamda hem kadın seçmen profilini biz Türkiye’de başkalaştırdık ve değiştirdik hem de kadın siyasetçi sayısını hem nicelik hem de nitelik bakımından çok değiştirdik. Bir milletvekili ve ya seçilmişlik kademelerinde ki sayıya bile bakarsak Türkiye’de nereden nereye geldiğimizin önemli bir ölçütünü görebiliriz AK Parti iktidarının ilk başladığı dönem parlamentonun sadece yüzde 6’sı kadın milletvekillerinden oluşurken çok şükür biz bu dönemi yüzde 11 gibi bir rakama çıkarttık. Erzurum’da iki tane bayan milletvekili adayı oluyor olması bile aslında Cumhurbaşkanımızın kadına ve kadınların siyasetle olan entegrasyonuna ne kadar önem verdiğine dair çok bariz delili” dedi

Başkanlık sistemine geçişte siyasi, ekonomik ve sosyal alanda istikrarı önemsedikleri vurgulayan Taşkesenlioğlu, “Biz 16 nisan 2017 referandumunda halka şu soruyu sorduk ‘’ sizce Türkiye parlamenter sistemle mi yoluna devam etmeli yoksa istikrara özellikle siyasi, ekonomik ve sosyal istikrara parlamenter sistemden başkanlık sistemine mi geçmeli’’ diye bir soru sorduk. Vatandaşlarımızın yüzde 51.5’i önemli rakamdır bu ben artık Türkiye’de bu 3 alanda ki istikrarı devam ettirebilme adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine daha toparlanmış haliyle Başkanlık sistemine geçmeyi uygun buluyorum dedi. Şimdi diğer siyasi partilere bakarsak onlarda hayır kampanyası yürütüyordu değiştirdikleri bir şey yok ancak vatandaşa gelip de ben parlamenter sisteme sizi geçireceğim demek vatandaşın geçmişiyle dalga geçmektir iki vatandaşın değerlerine ve kararına saygısızlıktır. Niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik biz 3 alanda istikrar sağlayacağız dedik özellikle parlamenter sistemin ülkemizde en önemli handikaplarından birisi koalisyonların Türkiye’ye getirdiği hem ekonomik istikrarsızlık hem de toplumsal istikrarsızlıklar 1970’ler koalisyonlar dönemidir 1981 yani darbe sonrası kurulan Özal hükümeti ve 1988-89 dönemine kadar 7-8 yıllık süreç hamlelerle büyümeye devam etti. Sebebi neydi koalisyon yoktu tek başına güçlü bir iktidarla ama o zaman akıllı bir muhalefet vardı şimdikinden farklı olarak akıllı güçlü ve yol gösterici bir muhalefet vardı. Şimdiyi düşündüğümüz zaman bana kalırsa milletvekili halkı ihtiyaç ve beklentilerine karşın direk kanun yapma hakkını ele geçirmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.