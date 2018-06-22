Ak Parti Erzurum’u karış karış gezdi, Ak icraatları anlattı

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Milletvekili Adayları Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık, şehri baştan aşağı dolaştı. Kente gidilmedik ikametgâh, ulaşmadık ev, sıkılmadık el bırakmayan AK Parti Erzurum Milletvekili Adayları, muhteşem bir seçim kampanyasına imza attı. Adaylar, mitingler, esnaf gezisi, ev toplantıları, çayevi sohbetleri, genç kürsü, kadın ve gençlik buluşmaları, kamu ve sivil inisiyatif kuruluşlarına yönelik ziyaretler, seçmen taraması, sevgi yürüyüşleri ve istişare toplantılarıyla birçok kişiye ulaştı. Gittikleri her yerde birlik ve beraberlik mesajları veren Adaylar, kentte yoğun ilgi gördü. Erzurum ve ülke genelinde gerçekleştirilen icraatları vatandaşlara anlatan AK Parti Erzurum Milletvekili Adayları, Türkiye’nin yakın tarihini ve geçmişi kıyaslayarak, ekonomik analizler yaptı. Sayısal veriler ışığında 24 Haziran’a vurgu yapan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni Erzurumlulara anlatan AK Parti’li Adaylar, “Birlik, bereket ve bolluk için Vakit Türkiye Vakti” diyerek Erzurum’u karış karış gezdi, vatandaşlara AK İcraatları anlattı.