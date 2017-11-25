AK Parti Hınıs, Tekman İlçe Başkanları güven tazeledi

Kongrede Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Tekman İlçe Başkanı Taner Özer delegelerin oyunu alarak güven tazeledi.

Yoğun katılımlı ilçe kongrelerine Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, İlçe Belediye Başkanları, Teşkilat Başkanları ile Gençlik Kolları Başkanları partililer ve vatandaşlar katıldı.

Divan Başkanlığı’nı AK Parti Erzurum Bölge Koordinatörü Alaattin Güven’in yaptığı kongreye Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından mevcut yönetimin faaliyet ve denetim kurulu raporu ibra edildi.

Kongrede teşekkür konuşması konuşma yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yerel kalkınma zikrinin AK Parti ile yerli yerine oturduğunu, Büyükşehir Kanunu ile şehirlerin, bölgelerin, hatta köylerin bile kalkınmaya, modernleşmeye başladığını ifade ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ağustos 2001’de başlattığı bu kutlu yürüyüşün neferi olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi Yeni Türkiye’yi inşa etme yolunda gece gündüz çalışmak durumundayız. Hınıs’ın, Tekman’ın kalkınması için yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Bu beklentiyi karşılayacak olanlar Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yeni kadrolarıdır. Bu bakımdan gençlerimize büyük işler düşmektedir. Kendilerini çok iyi yetiştirmek durumundadırlar. Bu kutlu yolda Allah nasip ederse 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini hayata geçirecek olan bugünün gençleri sizler olacaksınız. Omuzlarımızdaki yükün sorumluluk gerektirdiğini ve ağır olduğunu biliyoruz. Ama bu yük ne kadar ağır olursa olsun, sorumluluğumuz ne kadar zor olursa olsun aziz milletimizin desteği ile bütün zorlukları aştık, aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan seçimlerde delegelerin oyunu yeniden alarak güven tazeleyen Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Tekman İlçe Başkanı Taner Özer, delegelere teşekkür ederek güvenlerini boşa çıkarmayacağı mesajını verdiler. Hınıs İlçe Başkanı Sönmez, ’’Bizi bu göreve yeniden tekrar layık gördüğünüz için yönetim kurulum adına sizlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu göreve layık olur, ilçemiz için başarılı hizmetlere imza atmaya devam ederiz. Hedefimiz 2023, misyonumuz halka ve hakka hizmet olacak." dedi.