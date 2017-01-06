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06 Ocak 2017 16:51

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

06 Ocak 2017 16:51

AK Parti Genel Merkezi tarafından bir süre önce Erzurum İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Mehmet Emin Öz’ü makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Öz’e görevinde başarılar diledi.
Rektör Çomaklı’nın iyi dilek ve temennileri için kendisine teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için ekip arkadaşlarıyla birlikte yılmadan çalışacaklarını söyledi. Hizmet konusunda iletişimin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Öz, kamu kurum kuruluşları ve STK’larla sürekli irtibat halinde olacaklarını vurguladı.
Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Başkan M. Emin Öz’e köstekli saat ve Atatürk Üniversitesi plaketi takdim etti.



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