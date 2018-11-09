AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıldönümünde saygıyla rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu ifade eden İl Başkanı Öz, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıldönümünde saygıyla rahmet ve minnetle anıyorum. Onun en büyük özelliği de milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu şartlara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtecek azim ve kararlılığa sahiptir. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Atatürk, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve komutandı. Türk milleti, tarihi boyunca , Aziziye Tabyalarında yaşanan kahramanlık destanları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük kahramanlar sayesinde nice zorlukları aşarak bu günlere kadar gelmiştir.

Bunun en son örneği, yaşadığımız 15 Temmuz darbe gecesidir. Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin ve milletin huzuruna, istikrarına, istiklaline, meşru yönetimine, seçilmiş meclisine ve iradesine yönelen ihanet hareketini boşa çıkararak, kararlılığını ve kahramanlığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."