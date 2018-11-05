Ak Parti İl Başkanı Öz'den, Başkan Yücelik'e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Başkan Yücelik'in ETSO'daki makamında gerçekleşen ziyarette, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile şehrin ve ekonominin gündemine ilişkin konular görüşüldü. Türkiye'nin son dönemde ekonomik anlamda büyük sınavlar verdiğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, dövizdeki gibi faizde de düşüş beklediklerini belirterek, sıcak paranın piyasaları canlandıracağını söyledi. Ekonomide çarkların hızlanması için reel sektöre sağlanan ve sağlanacak olan desteklerin büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Yücelik, devam eden desteklerin yanı sıra yeni desteklerin de Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler başta olmak üzere üreten ve istihdam sağlayan bütün işletmelere can suyu olmasını umut ettiklerini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de Türk halkının, toplumsal dayanışma ile ülkenin karşı karşıya kaldığı her türlü sıkıntıyı aşmaya muktedir olduğunu kaydederek, “İçeride ve dışarıda bir takım çevrelerin ülkemizi zora sokacak her türlü hamlesine, toplumumuz 7'den 70'e tek vücut olarak cevap vermiştir. İnsanımız, ekonomik anlamda yapılan saldırılara da aynı duyarlılıkla karşılık vermiş ve şer odaklarına fırsat tanımamıştır. Hükümetimizin, ekonomideki istikrarı sağlayacak tedbirlerinin karşılık bulacağına ve ekonomimizin eskisinden daha güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşacağına bütün kalbimizle inanıyoruz” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Öz ayrıca, hükümetin ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek veren ticaret erbabına da teşekkürü borç bildiklerini sözlerine ekledi.